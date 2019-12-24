Злата Огнєвіч назвала дієві поради, як позбутися целюліту

Злата Огнєвіч (фото: ТК "Україна")

До речі, Огнєвіч радить також висипатися

Майже кожна жінка рано чи пізно стикається з так званою "апельсиновою шкіркою". Однак, уникнути проблеми целюліту цілком можливо. Під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка раніше розповіла про другу половинку, також розповіла про те, які ж профілактичні заходи допоможуть зберегти тіло струнким, а шкіру – естетичної.

За словами Злати Огнєвіч, найголовніша причина, через яку виникає зайва вага – це стреси та відсутність режиму. Саме тому співачка приділяє величезну увагу відпочинку та сну, незважаючи на дуже активний графік.

"Целюліт називають хворобою. Потрібно добре відпочивати, бо коли жінка мало спить, в неї не виробляються гормони, які допомагають переробляти жири, що накопичуються в тілі. Зайвий "животик" може також з’являтись через стресові накопичення жирів, а може й від недосипання. Якщо ви слідкуватимете за графіком сну та лягатимете хоча б до 23:00, повірте, ви помітите, як стан тіла зміниться на краще", – розповіла Злата Огнєвіч інтерв`ю журналістам каналу "Україна".

Утім, графік артистів інколи непередбачуваний. Тож коли доводиться лягати пізніше, співачка допомагає організму, використовуючи медичні препарати:

"Коли в мене ненормований графік, я вживаю мелатонін. Мій батько, як лікар, каже, що це хімія. Мелатонін перестає вироблятись вночі, тому якщо ти не ліг до 11-12 вечора, то все"

Звісно ж, доведеться переглянути і свої харчові звички, впевнена Злата Огнєвіч. Однак, сама співачка з легкістю викреслила зі свого раціону шкідливі продукти.

"Якщо корисно харчуватись і займатись спортом, часом робити серію масажів, все буде добре – я по собі це знаю. А якщо ви відмовитесь від кави, то побачите, що целюліт став меншим, бо частково він виникає від набряку, а кава, як відомо, затримує рідину. До речі, я відмовилась від кави, можу дозволити собі раз на місяць, але не більше", – зізналась зірка за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!". До речі, в новорічному телепроекті Злата Огнєвіч заспіває дуетом з Артемом Пивоваровим. Побачити романтичний номер артистів глядачі зможуть 31 грудня о 20:00.

Злата Огнєвіч і Артем Пивоваров на сцені новорічного шоу ТК "Україна"

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу каналу "Україна" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.