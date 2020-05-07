Здоровый человек полным не бывает: Ефросинина поделилась важнейшим правилом стройности

Маша Ефросинина во время карантина и домашней самоизоляции старается по максимуму поделиться с фолловерами полезной информацией. Украинская телеведущая не только забавные коллажи и видео создает. Но также делится правилами домашнего ухода, поддержания фигуры и питания. Новый пост Маши как раз посвящен правилам питания. Телеведущая пообещала подписчикам чаще делится секретами красоты и здоровья. И свое первое правило Маша уже рассекретила: Хочешь есть — пей!

“Начну с одного своего удивительного и невероятно эффективного правила, которое у меня в рационе уже очень много лет. Много лет — сколько я на диетах вообще не сижу! Я противница диет, жестоких рамок. Как человек, у которого в прошлом был лишний вес, голодания и разные диеты, я абсолютно точно знаю, что диеты — это зло. Особенно кратковременные. Я за дисциплинированный и рациональный подход к своему питанию”, — объясняет Маша.

По словам телеведущей, одно из самых важных и ключевых правил ее питания — это суп-пюре!

“Таков один из важных принципов моего питания! А ещё это супер действенный способ “обмануть” зверский аппетит!” — интригует телеведущая.

“Еще когда меня заново учили есть, любить еду, которую я считала своим врагом, специалисты мне говорили: “Хочешь есть — пей”. Так вот когда мы совершаем жевательные движения, в наш мозг поступает информация, что в наш организм поступает еда, ее надо переваривать. Возможно, даже откладывать, если это еда лишняя. Но когда вы пьете, мозг эту информацию не получает. Но и водой я наесться не могу! Насытить себя вы можете супом-пюре. Вот такой овощной суп всегда есть в моем холодильнике. Люблю из тыквы делать, шпината, брокколи… Их миллион в сети. Только единственное, девочки, — без сливок, без сметанки, молочка. Добавляете перец, куркуму, карри, но не обманывайте себя. Если там будет сливочное масло, молоко… Вы тогда зря тратите время”, — обращает внимание Маша.

Итак, вывод прост: хочешь есть — пей!

“Даже если вы уже поели и через несколько часов наступил приступ аппетита, можете съесть грамм 200 теплого супа пюре. Вы и насытитесь и собьете свой аппетит. Помните: здоровый человек полным не бывает. Это самое главное правило, которое нужно внедрить в свою жизнь”, — подытожила Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала чудо-комплекс упражнений. Телеведущая отметила, что этот комплекс помог ей избавиться от баласта.