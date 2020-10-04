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Для здоровья и красоты: чек-лист правильных привычек

Воскресенье 04 октября 2020 18:03
Для здоровья и красоты: чек-лист правильных привычек
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Нутрициолог поделилась списком ежедневных действий для стройности и хорошего самочувствия

Главный человек, который может и должен о нас позаботиться – это мы сами. Отношение к себе влияет на наше состояние, здоровье, закладывает фундамент и для отношений с окружающими.

Нутрициолог Светлана Никитчук поделилась на своей странице в Instagram своим чек-листом правильных привычек для тех, кто хочет иметь здоровое и красивое тело:

  • Утром выпить воды (не ледяной и не кипяток),
  • Пропить Хлорофилл курсом,
  • Утреннее вытяжение (тянемся вверх в течение 1-2 минуты). За это время диафрагма встаёт на место, это полезно и для позвоночника, и для внутренних органов и конечно дает бодрость.
  • Зарядка (формат меняется, это могут быть танцы или набор упражнений).

Для здоровья и красоты: чек-лист правильных привычек

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • В течение дня систематическое движение. Даже ходьба или пешая прогулка на свежем воздухе помогают разбавить сидячим образом жизни.
  • Иметь полезный перекус (орехи, сухофрукты и т.д.), если я не дома. Уважаю свой голод.

Для здоровья и красоты: чек-лист правильных привычек

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • И конечно, чистота мыслей и позитивный настрой, найти радость в каждом дне.
  • А ещё мне нравится идея вести дневник благодарности – это помогает переключить настрой с негатива и неприятностей на позитив!


Конечно, иногда вы можете проспать зарядку или не успеть взять с собой перекус. Но исключения случаются, а планомерное развитие привычки дает постоянный результат в виде бодрости, легкого и рабочего настроения, крепкого сна.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила питаться бюджетно, разнообразно и правильно.

К слову, диетолог Наталья Самойленко озвучила топ-5 больших ошибок худеющих.

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