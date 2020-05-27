Залог здоровой и красивой кожи: эксперт назвала главное условие

Эксперт рассказала, что влияет на состояние кожи
Свежий цвет лица и отсутствие высыпаний – признак здоровой кожи и слаженной, правильной работы всего организма. Что же отвечает за цветущий внешний вид и на что стоит в первую очередь обратить внимание рассказала в instagram нутрициолог Лачина Джанкулиева
Путь к вашей красивой и здоровой коже начинается с правильных пищевых привычек, которые помогают восстановить работу кишечника и улучшить состав микробиома. Микробиом - это главное, чем нужно заниматься на пути к здоровой и красивой коже.
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Наш микробиом - это не только те бактерии, которые живут в кишечнике, но и те, которые живут во рту, на поверхности кожи, то есть везде.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Именно от состояния микробиома, наличия определенных бактерий, зависит состояние нашей кожи. Если баланс "полезных" и "вредных" бактерий нарушается, то появляются:
Еда = это не только энергия, а для кого-то "наслаждение", это еще и вещества, нужные для всех процессов, которые происходят в нашем организме, и ещё еда - это пища для полезных бактерий.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что нужно для улучшения состава микробиома:
Займитесь восстановлением кишечника. Это обязательное условие для здоровой, ровной, красивой и чистой кожи.
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Автор: Аня Бойчук