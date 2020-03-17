Закупорка сосудов и лишний вес: врачи развенчали мифы о холестерине

Он закупоривает сосуды, из-за него появляется лишний вес и вообще продукты с ним лучше убрать из рациона. Это все популярные мнения о холестерине, потребление которого пытаются ограничить. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказали о вреде и пользе холестерина для человеческого организма.

Есть множество мифов и научных доказательств о холестерине, но без него человеческий организм не смог бы существовать. На самом деле – это важный элемент человеческого организма!

«Это разновидность жира, из которого построены все оболочки наших клеток, с помощью которых работает мозг. Холестерин человеку нужен обязательно, иначе человек не будет жить», – комментирует гастроэнтеролог Лариса Бойченко в программе «Ранок з Україною».

Если ограничивать себя в потреблении жиров, то это может привести к нарушению выработки холестерина в организме, а это, в свою очередь – к проблемам со здоровьем.

«Желчь, которая нам нужна для переваривания пищи, для вывода определенных веществ из организма, тоже имеет в своем составе холестерин. Почти все гормоны – гормоны надпочечников, половые гормоны, витамин Д, по сути, который тоже является гормоном – все эти вещества тоже синтезируются из холестерина», – объяснила врач-кардиолог Мария Кропивнер.

К тому же холестерин содержится не только в жирной пище, как принято считать. Только маленькая доля холестерина попадает в организм, когда мы питаемся. На самом деле его вырабатывает печень. Врачи не советуют отказываться от жиров, ведь это только навредит организму. А вот избыток холестерина в организме может спровоцировать проблемы с сердцем и даже образование тромбов. Чтобы этого избежать, стоит следить за своим питанием.

«Больше всего холестерина находится в продуктах животного происхождения. Например, печень говяжья, яйца, абсолютно все морепродукты, молочные продукты, все жиры животного происхождения – это, по сути, холестерин. Для того, чтобы он был в норме, мы просто должны принимать такие жиры в умеренном количестве», – рассказала гастроэнтеролог.

Также в свой рацион лучше добавить орехи, растительное масло, семена – они насыщены полезными жирами и считаются «хорошими». А вот от сладкого стоит отказаться – это «плохие» жиры.

«Иногда лишний холестерин образуется в печени из быстрых углеводов. Например, если человек любит сладкое: конфеты, печенье, пирожные или, например, какие-то снеки, то жир может превращаться в лишний холестерин», – объяснила гастроэнтеролог Лариса Бойченко в эфире канала «Украина».

И не стоит забывать о спорте! При этом, это не обязательно должна быть тяжелая тренировка в спортзале – достаточно пробежки несколько раз в неделю или занятий фитнесом. И тогда проблемы с холестерином вам не страшны.