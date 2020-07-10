Взять на заметку: 51-летняя Дженнифер Энистон рассказала, как легко привести кожу в тонус

Дженнифер Энистон привыкла к комплиментам насчет своей вечно молодой внешности. Голливудская актриса, которой в феврале исполнился 51 год, все так же свежа и хороша, как в начале пути. И свои секреты экс-супргуа Брэда Питта периодически выдает. Помимо качественного ежедневного ухода она не пренебрегает походами к косметологу. Именно профессионалы лучше всего знают, как вернуть коже упругость, уверена звезда. От них она научилась многим бюьти-трюкам. Об одном из них голливудская красавица рассказала в новом интервью для известного глянцевого журнала InStyle.

Звезда поделилась бьюти-советом (фото: instagram.com/jenniferaniston)

По словам Энистон, она часто применяет роллер для лица, покрытый снаружи 24-каратным золотом. Именно этот антиоксидантный металл отлично борется с воспалениями на коже. А благодаря вибрациям, которые имитируют эффект массажа, гаджет расслабляет мышцы и снимает напряжение. К тому же это дарит просто невероятные ощущения! «Это безумно приятно – наносить на лицо масло, а потом просто включать роллер…», – делится опытом актриса. Что ж, берем на заметку!

Актриса выглядит отлично (фото: instagram.com/jenniferaniston)

К слову, актриса ничуть не стесняется своего возраста и всегда с удовольствием рассуждает о теме ухода. В честь своего дня рождения она приняла участие в откровенной фотосессии, где показала, что выглядит просто роскошно. По словам звезды, она слегка переживала накануне дня рождения – все-таки очередная дата. «…Оказывается, 51 – это довольно весело», – призналась в своих чувствах по этому поводу.