Не выглядеть, как вареный картофель: Маша Ефросинина поделилась секретами свежести (видео)

Маша Ефросинина продолжает развивать свои "блогерские качества" и подготовила для своих поклонников новое видео. Напомним, что не так давно украинская телеведущая запустила на своей instagram-страничке новую рубрику – "шепот моего дома". В рамках которого записывает короткие видео и с их помощь делиться различными домашними мелочами. К примеру, в первом видео Маша призналась, что терпеть не может распущенные волосы – они ей мешают, лезут в лицо и т.д. Поэтому ведущая показала тройку любимых вариантов домашних причесок.

Новое видео посвящено более "глобальной теме". Маша Ефросинина поделилась правилами ухода за своим лицом, которым уделяет утром (после нанесения базовой косметики) всего 7 минут!

"Главный секрет тут прост - если вам, как и мне, нужно выравнивание кожи лица, то используйте ВВ или СС крема с тональной основной - они не видны на коже, как тональные крема, не утяжеляют ее, а придают коже сияние и лоск! А вот комки Биша, так не дающие покоя моим заботливым инста-пирожочкам, "удаляю" каждый день тремя взмахами кисточек", - пишет Ефросинина.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Также Маша честно призналась в некоторых недостатках своей кожи, которые ей приходится маскировать.

"В обычной жизни я не крашусь, но у меня есть свои особенности кожи (пигментация, которой меня "наградил" Саня и предательские воспаления после интенсивного рабочего грима!) А я девочка и предпочитаю нравиться себе в зеркале, и не выглядеть, как вареный картофель", - делится личным Маша.

Поклонники Маши также поспешили оставить первые отзывы по новыми видео-советами:

Видела Вас недавно, в жизни у Вас идельное лицо, как в инсте.

Тоже пользуюсь такими же секретами, а сейчас весна - с кожей вообще какие-то казусы.. Еще классная вещь - гиалуроновая кислота.

Мария, Вы прекрасны!

Тоже интересно про базовый уход:) Ещё хотелось у Вас спросить делаете ли вы гимнастику или массаж лица?

Прелесть! Благодарю - очень познавательно!

Маша, вы красотка!

Сразу видно, что Маша откровенна и смелая!

Такая красивая! Свежий огурчик!

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о похудении к лету.

Также образ Маши Ефросининой вызвал неоднозначную реакцию в сети.