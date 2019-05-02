"Восхищаемся тобой": звезда "Орла и Решки" без макияжа показала акне

Ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" (морской сезон) Алина Астровская решилась откровенно признаться поклонникам в своих недостатках. Так, телеведущая посвятила отдельный пост весьма сложной и неприятной теме. Выяснилось, что Астровская долгое время страдает от акне. И вот, она показала свои фото без макияжа. При этом звезда "Орла и Решки" надеется, что ее открытость поможет другим людям, которые страдают от такой же проблемы.

"Откровенно о том, что привыкли маскировать", — пишет Алина.

При этом Астровская отметила, что фото были сделаны уже во время лечения.

"В карусели не самые страшные стадии моей кожи, это уже на этапе выздоровления! И на сегодняшний день, мы ее активно лечим, но уже могу себе позволить прийти на мероприятие без тонны макияжа и чувствовать себя уверенно!" - пишет телеведущая.

Алина Астровская показала проблемы с кожей лица (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Также Астровская перечислила различные препараты и процедуры, которые выполняет в кабинете косметолога. К примеру, она пользуется средствами с отшелушивающим действием, увлажняющими лосьонами, укрепляющими сыворотками, защитными увлажняющими кремами с УФ-фильтрами.

Интересно, что Астровская, помимо прочих причин возникновения акне, также советует обратить внимание на психосоматические проявления.

"Советую почитать о психосоматике, которая касается проблем с кожей и сдать анализы. Именно с этого мы начали разговор с доктором и это, пожалуй, первый доктор, который не втюхал мне в первую же встречу 101 баночку волшебства!" - пишет Алина Астровская.

Алина Астровская на этапе выздоровления (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники Алины пришли в восторг от ее откровенности. Многие искренне поблагодарили за пост и открытость, а также отметили, что она очень смелая, раз смогла показать эти фото.

Ты такая красивая!

Все равно красивая)

Блииин... Как здорово. Моя мечта быть с чистым лицом!

Очень милое, нежное личико!

Очень полезная информация! Спасибо, что поделились, открылись своей аудиторией и поделились тем, чем многие стесняются делиться!

Спасибо за откровенность!

Оказывается, я не одна такая. Я вечно в поисках решения, поиск подходящего питания, ухода... Спасибо за откровенный пост и за то, что поделились вашими находками по уходу!

Алина, вы очень красивая девушка, и это факт!

Спасибо Вам за такую откровенность!

Напомним, ранее Астровская восхитила пикантными танцами под медленную музыку.

Также до этого Алина Астровская рассказала о похудении на 22 кг.