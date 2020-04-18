Волшебное упражнение для плоского живота: как правильно делать вакуум

Диетолог наглядно показала, как делать это эффективное упражнение
Вакуум помогает укрепить мышцы живота и улучшить работу внутренних органов, при этом достаточно просто делается и не занимает много времени. Однако важно следить за правильной техникой выполнения. Диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала полезные сладости, на своей странице в Instagram наглядно показала на своем примере, как делать это волшебное упражнение для плоского животика.
Эксперт отметила, что посмотрела несколько видео в сети, чтобы увидеть технику, которой руководствуются новички в фитнесе. И была в шоке от некоторых рекомендаций, где уже более миллиона просмотров.
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Поэтому она записала свое видео с ДОСТОВЕРНОЙ техникой.
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Видео: как делать вакуум (instagram.com/dietolog_prof)
Основные моменты:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Противопоказания:
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