Чарівна вправа для плоского живота: як правильно робити вакуум

Дієтолог наочно показала, як робити цю ефективну вправу
Вакуум допомагає зміцнити м'язи живота і поліпшити роботу внутрішніх органів, при цьому досить просто робиться і не займає багато часу. Однак важливо стежити за правильною технікою виконання. Дієтолог Єва Шишова, яка раніше назвала корисні солодощі, на своїй сторінці в Instagram наочно показала на своєму прикладі, як робити цю чарівну вправу для плоского животика.
Експерт відзначила, що подивилася кілька відео в мережі, щоб побачити техніку, якою керуються новачки в фітнесі. І була в шоці від деяких рекомендацій, де вже більше мільйона переглядів.
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Тому вона записала своє відео з ДОСТОВІРНОЮ технікою.
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Відео: як робити вакуум (instagram.com/dietolog_prof)
Основні моменти:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Протипоказання:
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