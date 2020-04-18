ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чарівна вправа для плоского живота: як правильно робити вакуум

Lite » Краса 18.04.2020 - 08:36
Чарівна вправа для плоского живота: як правильно робити вакуум
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог наочно показала, як робити цю ефективну вправу

Вакуум допомагає зміцнити м'язи живота і поліпшити роботу внутрішніх органів, при цьому досить просто робиться і не займає багато часу. Однак важливо стежити за правильною технікою виконання. Дієтолог Єва Шишова, яка раніше назвала корисні солодощі, на своїй сторінці в Instagram наочно показала на своєму прикладі, як робити цю чарівну вправу для плоского животика.

Експерт відзначила, що подивилася кілька відео в мережі, щоб побачити техніку, якою керуються новачки в фітнесі. І була в шоці від деяких рекомендацій, де вже більше мільйона переглядів.

Тому вона записала своє відео з ДОСТОВІРНОЮ технікою.

Відео: як робити вакуум (instagram.com/dietolog_prof)

Основні моменти:

  • вакуум робиться на псевдовдиху
  • підборіддя тягнеться до грудей
  • спина кругла
  • пуп тягнеться до хребта
  • виходимо з вакууму плавно
  • робити кожен день по 10-15 разів (починаємо з 5)

Як прибрати жир в області талії: корисна шпаргалка від дієтолога

Чарівна вправа для плоского живота: як правильно робити вакуум

Ілюстративне фото (pexels.com)

Протипоказання:

  • КД
  • овуляція
  • вагітність
  • маткова спіраль
  • ушкодження і захворювання внутрішніх органів

Нагадаємо, співачка Настя Каменських показала ефективні вправи для пружних сідниць.

Вітамінні комплекси і стрункість без дієт: дієтолог відповіла на питання про здоров'я і красу Як прибрати жир з області талії: корисна шпаргалка від дієтолога
Новини України дієтолог
Styler
On Top