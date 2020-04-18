Чарівна вправа для плоского живота: як правильно робити вакуум

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог наочно показала, як робити цю ефективну вправу

Вакуум допомагає зміцнити м'язи живота і поліпшити роботу внутрішніх органів, при цьому досить просто робиться і не займає багато часу. Однак важливо стежити за правильною технікою виконання. Дієтолог Єва Шишова, яка раніше назвала корисні солодощі, на своїй сторінці в Instagram наочно показала на своєму прикладі, як робити цю чарівну вправу для плоского животика.

Експерт відзначила, що подивилася кілька відео в мережі, щоб побачити техніку, якою керуються новачки в фітнесі. І була в шоці від деяких рекомендацій, де вже більше мільйона переглядів.

⠀

Тому вона записала своє відео з ДОСТОВІРНОЮ технікою.

⠀

Відео: як робити вакуум (instagram.com/dietolog_prof)

Основні моменти:

вакуум робиться на псевдовдиху

підборіддя тягнеться до грудей

спина кругла

пуп тягнеться до хребта

виходимо з вакууму плавно

робити кожен день по 10-15 разів (починаємо з 5)

Як прибрати жир в області талії: корисна шпаргалка від дієтолога



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Протипоказання:

⠀

КД

овуляція

вагітність

маткова спіраль

ушкодження і захворювання внутрішніх органів

Нагадаємо, співачка Настя Каменських показала ефективні вправи для пружних сідниць.