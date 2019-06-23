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Волшебное упражнение для плоского живота: как правильно делать вакуум

Lite » Красота 23.06.2019 - 08:53
Волшебное упражнение для плоского живота: как правильно делать вакуум
Иллюстративное фото (pexels.com)

Фитнес-блогер поделилась полезным видеоуроком

Многие знают, что упражнение вакуум поможет добиться плоского живота и упругого пресса. Для тех, кто не уверен в правильности выполнения, фитнес-блогер Ира Кайданович поделилась на своей странице в Instagram полезным видеоуроком, где продемонстрировала нужную технику.

Она также рассказала о пользе и особенностях этого несложного упражнения.

"Это классическая техника и делается она очень просто, получится у каждой. Но первое время вы не сможете утягивать живот слишком сильно, для этого нужно постоянная практика, я делаю редко, так что тоже неидеально. Но даже в неидеальном исполнении это работает", - отметила тренер.
 

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