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Чарівна вправа для плоского живота: як правильно робити вакуум

Lite » Краса 23.06.2019 - 08:53
Чарівна вправа для плоского живота: як правильно робити вакуум
Ілюстративне фото (pexels.com)

Фітнес-блогер поділилася корисним відео

Багато хто знає, що вправа вакуум допоможе добитися плоского живота і пружного преса. Для тих, хто не впевнений у правильності виконання, фітнес-блогер Іра Кайданович поділилася на своїй сторінці в Instagram корисним відеоуроком, де продемонструвала потрібну техніку.

Вона також розповіла про користь і особливості цієї нескладної вправи.

"Це класична техніка і робиться вона дуже просто, вийде у кожної. Але перший час ви не зможете втягувати живіт занадто сильно, для цього потрібна постійна практика, я роблю рідко, так що теж неідеально. Але навіть в неідеальному виконанні це працює", - зазначила тренер.

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