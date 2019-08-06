Вечно молодая: 54-летняя Моника Беллуччи восхитила цветущим внешним видом

Моника Беллуччи недавно приняла участие в достаточно откровенной съемке – фотосессия для журнала Madame Figaro проходила у бассейна. Актриса примерила массу стильных летних нарядов, в том числе откровенных купальников. Выглядела Моника столь божественно, что жаркие кадры продолжают будоражить сердца поклонников дивы. Несколько часов назад она еще подлила масла в огонь, добавив новое фото, ранее ею не опубликованное.

Моника в съемке для Madame Figaro (видео: instagram.com/madamefigarofr)

Если раньше акцент был сделан на ее длинных стройных ногах и пышной груди, то теперь в центре внимания – гладкая кожа, чувственные губы и сияющие глаза. Фото сделано в порыве ветра, который разбросал роскошные волосы Моники. Такой живой и динамичный кадр сделал известный фотограф Тимо Сандер (Thiemo Sander). Поклонники оценили на "отлично", засыпав комментариями и лайками. Они не могут поверить, что актрисе 54 года, называя ее "вечно молодой" и самой крссивой в мире.

54-летняя Беллуччи выглядит божественно! (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, Моника была откровенна не только в нарядах, но и в высказываниях. Она поведала миру о своем детстве, отношениях с мужчинами и ролях. Моника призналась, что развод с Венсаном Касселем дался ей очень нелегко. Несмотря на то что она сама была инициатором окончательного разрыва, это никак не повлияло на ее чувства. А вот причину расставания с Николасом Лефевром она так и не назвала. Впрочем, она как-то признавалась, что просто их пути разошлись.

Моника примерила массу откровенных нарядов (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

А вот Венса Кассель явно не переживает о прошлом. Сейчас он со своей молодой женой – 22-летней моделью Тиной Кунаки – отдыхает на Гавайях. Пара то и дело постит совместные счастливые кадры, демонстрируя любовь и настоящую привязанность друг к другу.

Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Особенно активна Тина. Как-то она опубликовала в сториз сразу около 10-ти фото, где они с Касселем позируют в разных нарядах и на различных мероприятиях.