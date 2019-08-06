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Вічно молода: 54-річна Моніка Беллуччі захопила квітучим зовнішнім виглядом

Lite » Краса 06.08.2019 - 18:32
Вічно молода: 54-річна Моніка Беллуччі захопила квітучим зовнішнім виглядом
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/madamefigarofr)

Акторка показала нові кадри зі зйомок

Моніка Беллуччі нещодавно взяла участь у досить відвертій зйомці – фотосесія для журналу Madame Figaro проходила біля басейну. Актриса приміряла масу стильних літніх нарядів, у тому числі відвертих купальників. Виглядала Моніка так божественно, що жаркі кадри продовжують хвилювати серця шанувальників діви. Кілька годин тому вона ще підлила масла у вогонь, додавши нове фото, раніше нею не опубліковане.

Моніка у зйомці для Madame Figaro (відео: instagram.com/madamefigarofr)

Якщо раніше акцент був зроблений на її довгих струнких ногах і пишних грудях, то тепер в центрі уваги – гладка шкіра, чуттєві губи і сяючі очі. Фото зроблено в пориві вітру, який розкидав розкішне волосся Моніки. Такий живий і динамічний кадр зробив відомий фотограф Тімо Сандер (Thiemo Sander). Шанувальники оцінили його на "відмінно", засипавши коментарями і лайками. Вони не можуть повірити, що актрисі 54 роки, називаючи її "вічно молодою" і найкрасивішою в світі.

Вічно молода: 54-річна Моніка Беллуччі захопила квітучим зовнішнім виглядом

54-річна Беллуччі виглядає божественно! (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До речі, Моніка була відверта не тільки в одязі, але і в висловлюваннях. Вона повідала світу про своє дитинство, стосунки з чоловіками і ролі. Моніка зізналася, що розставання з Венсаном Касселем далося їй дуже нелегко. Незважаючи на те що вона сама була ініціатором остаточного розриву, це ніяк не вплинуло на її почуття. А от причину розставання з Ніколасом Лефевром вона так і не назвала. Втім, вона зізнавалася, що просто їх шляхи розійшлися.

Вічно молода: 54-річна Моніка Беллуччі захопила квітучим зовнішнім виглядомМоніка приміряла масу відвертих нарядів (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

А ось Венса Кассель явно не переживає про минуле. Зараз він зі своєю молодою дружиною – 22-річною моделлю Тіною Кунакі – відпочиває на Гаваях. Пара повсякчас постить спільні щасливі кадри, демонструючи любов і справжню прихильність один до одного.

Вічно молода: 54-річна Моніка Беллуччі захопила квітучим зовнішнім виглядомТіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Особливо активна Тіна. Якось вона опублікувала в сторіз відразу близько 10-ти фото, де вони з Касселем позують в різних вбраннях і на різних заходах.

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