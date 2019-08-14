Для упругих ягодиц: Оля Полякова показала "соблазнительную" тренировку в бассейне (видео)

Оля Полякова в очередной раз порадовала своих поклонников новой тренировкой! Отметим, что в последнее время украинская певица с завидной частотой стала публиковать видео своих тренировок. При этом на данный момент Полякова наслаждается отпуском в своем загородном доме. Однако полностью расслабляться она не планирует. К ней приезжает персональный тренер, который следит за физическими нагрузками Ольги. Кроме того, Полякова каждый раз показывает поклонникам что-то новенькое.

Новая тренировка была посвящена фитнесу в воде - аквааэробике. Полякова уточнила, что в жару ей совсем не хочется заниматься, сложно себя заставить. Однако и забрасывать режим также не хочется. Выход из положения - тренировка в воде. Благо, на загородном участке певицы есть большой бассейн. При этом Полякова отметила, что если у вас нет бассейна, вы можете отправиться в ближайший водоем. Кроме того, сейчас многие отдыхают на море. Почему бы не потренироваться и там?! Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Glam Wish.

Оля Полякова показала "соблазнительную" тренировку в бассейне

Для очередной фитнес-разминки Полякова подобрала и соответствующий наряд. Певица позирует перед камерой с закрытом черном купальника. На груди надпись - Miami! Отметим, что в таком купальнике Ольга отдыхала в начале этого года в США.

"Ну что #miami было спонтанно, но прекрасно! Вы концерт посмотрели?” - подписала фото Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Кстати, буквально день назад Полякова уже показала видео своей тренировки с фитнес-тренером. Только тогда тренировка проходила не в воде, а на зеленой лужайке. И кстати, для усиления эффекта Полякова использовала “фитнес-снаряд” - эспандер. Певица отметила, что такая нагрузка позволит избавиться от “трясучек” - жировых складках на руках и ногах.

Также напомним, ранее Оля Полякова рассказала о личной жизни 60-летней мамы. Более того, певица дала важную мотивацию женщинам "за 30-ть".