Как уменьшить бока и утянуть талию: топ-5 упражнений

Полезная тренировка для желающих иметь плоский животик
Совсем скоро лето и сезон купальников, а значит, пора задуматься о своей фигуре и ее рельефах. Если вам хочется уменьшить бока и утянуть талию, вам поможет тренировка от эксперта по похудению и правильному питанию Кати Медушкиной.
На своей странице в Instagram она опубликовала видеоурок, где продемонстрировала 5 эффективных упражнений на косые мышцы живота.
Для их выполнения вам понадобится коврик.
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Упражнение №1 - 2 уровня сложности
начинающие: сидим на коврике, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Скручиваем корпус, касаясь на выдохе рукой пола. Обязательно следим за спиной! Она должна быть прямая.
продвинутые: ложимся спиной на коврик, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Делаем подъемы корпуса на выдохе. Скручиваем его, при этом касаясь ладонью пола.
3 подхода по 8 раз на каждую сторону
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Видео: (instagram.com/katya_medushkina)
Упражнение 2
Из положения “планка” подтягиваем колено к плечу, потом по диагонали внутрь к противоположному плечу. Чередуем ноги.
2 подходов по 8 повторений на каждую ногу
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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)
Упражнение 3
Ложимся на спину, делаем велосипед. При этом локоть направляем к согнутому колену (противоход).
3 подходов по 8 повторений на каждую сторону
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Упражнение 4
Ложимся на бок, руку вытягиваем вдоль пола. Приподнимаем одновременно корпус и ноги, задействуя именно косые мышцы. Можно упереться ладонью верхней руки в пол и помогать себе при подъеме.
2 повторений по 10 раз на каждую сторону
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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)
Упражнение 5
Ложимся на бок, опираемся на локоть. Локоть стоит строго под плечом! Ноги выпрямили, таз не проваливаем. Держим корпус прямым за счет косых мышц. Шея - продолжение позвоночника. Вы должны быть вытянуты, как струнка.
2 подхода по 15 секунд на каждую сторону
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Не забываем после тренировки качественно растянуть боковые мышцы - стоя или сидя тянемся рукой сверху через голову в противоположную сторону. Удерживать 15-30 сек.
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Напомним, эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, что действительно сделает ваш живот плоским.
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