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Как уменьшить бока и утянуть талию: топ-5 упражнений

Lite » Красота 18.05.2019 - 08:54
Как уменьшить бока и утянуть талию: топ-5 упражнений
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Полезная тренировка для желающих иметь плоский животик

Совсем скоро лето и сезон купальников, а значит, пора задуматься о своей фигуре и ее рельефах. Если вам хочется уменьшить бока и утянуть талию, вам поможет тренировка от эксперта по похудению и правильному питанию Кати Медушкиной. 

На своей странице в Instagram она опубликовала видеоурок, где продемонстрировала 5 эффективных упражнений на косые мышцы живота.

Для их выполнения вам понадобится коврик. 

Упражнение №1 - 2 уровня сложности

начинающие: сидим на коврике, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Скручиваем корпус, касаясь на выдохе рукой пола. Обязательно следим за спиной! Она должна быть прямая.

продвинутые: ложимся спиной на коврик, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Делаем подъемы корпуса на выдохе. Скручиваем его, при этом касаясь ладонью пола.
3 подхода по 8 раз на каждую сторону


Видео: (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение 2

Из положения “планка” подтягиваем колено к плечу, потом по диагонали внутрь к противоположному плечу. Чередуем ноги.
2 подходов по 8 повторений на каждую ногу

Как уменьшить бока и утянуть талию: топ-5 упражнений

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение 3

Ложимся на спину, делаем велосипед. При этом локоть направляем к согнутому колену (противоход).
3 подходов по 8 повторений на каждую сторону

Упражнение 4

Ложимся на бок, руку вытягиваем вдоль пола. Приподнимаем одновременно корпус и ноги, задействуя именно косые мышцы. Можно упереться ладонью верхней руки в пол и помогать себе при подъеме.
2 повторений по 10 раз на каждую сторону

Как уменьшить бока и утянуть талию: топ-5 упражнений

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение 5

Ложимся на бок, опираемся на локоть. Локоть стоит строго под плечом! Ноги выпрямили, таз не проваливаем. Держим корпус прямым за счет косых мышц. Шея - продолжение позвоночника. Вы должны быть вытянуты, как струнка.
2 подхода по 15 секунд на каждую сторону

Не забываем после тренировки качественно растянуть боковые мышцы - стоя или сидя тянемся рукой сверху через голову в противоположную сторону. Удерживать 15-30 сек.

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