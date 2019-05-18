Как уменьшить бока и утянуть талию: топ-5 упражнений

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Полезная тренировка для желающих иметь плоский животик

Совсем скоро лето и сезон купальников, а значит, пора задуматься о своей фигуре и ее рельефах. Если вам хочется уменьшить бока и утянуть талию, вам поможет тренировка от эксперта по похудению и правильному питанию Кати Медушкиной.

На своей странице в Instagram она опубликовала видеоурок, где продемонстрировала 5 эффективных упражнений на косые мышцы живота.

Для их выполнения вам понадобится коврик.

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Упражнение №1 - 2 уровня сложности

начинающие: сидим на коврике, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Скручиваем корпус, касаясь на выдохе рукой пола. Обязательно следим за спиной! Она должна быть прямая.

продвинутые: ложимся спиной на коврик, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Делаем подъемы корпуса на выдохе. Скручиваем его, при этом касаясь ладонью пола.

3 подхода по 8 раз на каждую сторону

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Видео: (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение 2

Из положения “планка” подтягиваем колено к плечу, потом по диагонали внутрь к противоположному плечу. Чередуем ноги.

2 подходов по 8 повторений на каждую ногу



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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение 3

Ложимся на спину, делаем велосипед. При этом локоть направляем к согнутому колену (противоход).

3 подходов по 8 повторений на каждую сторону

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Упражнение 4

Ложимся на бок, руку вытягиваем вдоль пола. Приподнимаем одновременно корпус и ноги, задействуя именно косые мышцы. Можно упереться ладонью верхней руки в пол и помогать себе при подъеме.

2 повторений по 10 раз на каждую сторону



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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Упражнение 5

Ложимся на бок, опираемся на локоть. Локоть стоит строго под плечом! Ноги выпрямили, таз не проваливаем. Держим корпус прямым за счет косых мышц. Шея - продолжение позвоночника. Вы должны быть вытянуты, как струнка.

2 подхода по 15 секунд на каждую сторону

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Не забываем после тренировки качественно растянуть боковые мышцы - стоя или сидя тянемся рукой сверху через голову в противоположную сторону. Удерживать 15-30 сек.

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Напомним, эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, что действительно сделает ваш живот плоским.

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