Як зменшити боки і утягнути талію: топ-5 вправ

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Корисне тренування для бажаючих мати плаский животик

Зовсім скоро літо і сезон купальників, а значить, пора задуматися про свою фігуру і її рельєфи. Якщо вам хочеться зменшити боки і утягнути талію, вам допоможе тренування від експерта по схудненню і правильному харчуванню Каті Медушкиної.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відеоурок, де продемонструвала 5 ефективних вправ на косі м'язи живота.

Для їх виконання вам знадобиться килимок.

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Вправа №1 - 2 рівня складності

початківці: сидимо на килимку, ноги зігнуті в колінах, стопи на підлозі. Скручуємо корпус, торкаючись на видиху рукою підлоги. Обов'язково слідкуємо за спиною! Вона повинна бути пряма.

просунуті: лягаємо спиною на килимок, ноги зігнуті в колінах, стопи на підлозі. Робимо підйоми корпусу на видиху. Скручуємо його, при цьому торкаючись долонею статі.

3 підходи по 8 разів на кожну сторону

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Відео: (instagram.com/katya_medushkina)

Вправа 2

З положення "планка" підтягуємо коліна до плеча, потім по діагоналі всередину до протилежного плеча. Чергуємо ноги.

2 підходів по 8 повторень на кожну ногу



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Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Вправа 3

Лягаємо на спину, робимо велосипед. При цьому лікоть направляємо до зігнутого коліна (протихід).

3 підходів по 8 повторень на кожну сторону

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Вправа 4

Лягаємо на бік, руку витягуємо уздовж підлоги. Піднімаємо одночасно корпус і ноги, задіюючи саме косі м'язи. Можна впертися долонею верхньої руки в підлогу і допомагати собі при підйомі.

2 повторень по 10 разів на кожну сторону



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Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Вправа 5

Лягаємо на бік, спираємося на лікоть. Лікоть стоїть строго під плечем! Ноги випрямили, таз не провалюємо. Тримаємо корпус прямим за рахунок косих м'язів. Шия - продовження хребта. Ви повинні бути витягнуті, як струнка.

2 підходи по 15 секунд на кожну сторону

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Не забуваємо після тренування якісно розтягнути бічні м'язи - стоячи або сидячи тягнемося рукою зверху через голову в протилежну сторону. Утримувати 15-30 сек.

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