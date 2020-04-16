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Как укрепить иммунитет на карантине: три главных совета от врача-диетолога

Lite » Красота 16.04.2020 - 16:00
Как укрепить иммунитет на карантине: три главных совета от врача-диетолога
Иллюстративное фото: unsplash.com/@michaeldam

Больше спать и есть много цитрусовых – одни из главных правил по укреплению иммунитета от эксперта «Сніданку з 1+1»

«Сніданок з 1+1» под хештегом #карантиннапозитиві продолжает собирать полезные рекомендации, как проводить время дома с пользой для себя и своего организма. В этот раз в эфире утреннего шоу постоянный эксперт «Сніданку з 1+1», известный врач-диетолог Наталья Самойленко рассказала зрителям, как укрепить свой иммунитет во время карантина.

По словам Натальи Самойленко, поддерживать свой иммунитет во время карантина помогут три простых правила.

Правило 1 - качественный сон. Старайтесь просыпаться и засыпать в одно время.

Правило 2 - проветривайте помещения. А также регулярно делайте влажную уборку в доме.

Правило 3 - питание.

«Важно придерживаться правильного содержания белка в рационе. Его вы можете получить из яиц, бобовых, грибов и рыбы. Важно также употреблять достаточное количество витамина С - это киви, цитрусовые и лимоны», - советует Наталья Самойленко.

По ее словам, стоит обратить внимание и на супер-продукты, которые помогают укрепить иммунитет: имбирь, лук и чеснок. Особенно во время карантина их желательно ежедневно добавлять в свой рацион.

Также усилят иммунитет такие напитки, как отвар шиповника и полезные чаи (мята, ромашка и настой имбиря).

Кроме того, врач-диетолог отметила еще одно важное правило: «Оставайтесь дома и проведите это время с пользой для себя и своих близких».

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