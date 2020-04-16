Як зміцнити імунітет на карантині: три головних поради від лікаря-дієтолога

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Більше спати і їсти багато цитрусових - одні з головних правил по зміцненню імунітету від експерта «Сніданку з 1+1»

«Сніданок з 1+1» під хештегом #карантиннапозитиві продовжує збирати корисні рекомендації, як проводити час вдома з користю для себе і свого організму. Цього разу в ефірі ранкового шоу постійний експерт «Сніданку з 1+1», відомий врач-дієтолог Наталія Самойленко розповіла глядачам, як зміцнити свій імунітет під час карантину.

За словами Наталії Самойленко, підтримувати свій імунітет під час карантину допоможуть три простих правила.

Правило 1 - якісний сон. Намагайтеся прокидатися і засинати в один час.

Правило 2 - провітрюйте приміщення. А також регулярно робіть вологе прибирання в будинку.

Правило 3 - харчування.

«Важливо дотримуватися правильного вмісту білка в раціоні. Його ви можете отримати з яєць, бобових, грибів і риби. Важливо також вживати достатню кількість вітаміну С - це ківі, цитрусові і лимони», - радить Наталія Самойленко.

За її словами, варто звернути увагу і на супер-продукти, які допомагають зміцнити імунітет: імбир, цибуля і часник. Особливо під час карантину їх бажано щодня додавати в свій раціон.

Також посилять імунітет такі напої, як відвар шипшини і корисні чаї (м'ята, ромашка і настій імбиру).

Крім того, лікар-дієтолог зазначила ще одне важливе правило: «Залишайтеся вдома і проведіть цей час з користю для себе і своїх близьких».