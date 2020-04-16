ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як зміцнити імунітет на карантині: три головних поради від лікаря-дієтолога

Lite » Краса 16.04.2020 - 16:00
Як зміцнити імунітет на карантині: три головних поради від лікаря-дієтолога
Ілюстративне фото: unsplash.com/@michaeldam

Більше спати і їсти багато цитрусових - одні з головних правил по зміцненню імунітету від експерта «Сніданку з 1+1»

«Сніданок з 1+1» під хештегом #карантиннапозитиві продовжує збирати корисні рекомендації, як проводити час вдома з користю для себе і свого організму. Цього разу в ефірі ранкового шоу постійний експерт «Сніданку з 1+1», відомий врач-дієтолог Наталія Самойленко розповіла глядачам, як зміцнити свій імунітет під час карантину.

За словами Наталії Самойленко, підтримувати свій імунітет під час карантину допоможуть три простих правила.

Правило 1 - якісний сон. Намагайтеся прокидатися і засинати в один час.

Правило 2 - провітрюйте приміщення. А також регулярно робіть вологе прибирання в будинку.

Правило 3 - харчування.

«Важливо дотримуватися правильного вмісту білка в раціоні. Його ви можете отримати з яєць, бобових, грибів і риби. Важливо також вживати достатню кількість вітаміну С - це ківі, цитрусові і лимони», - радить Наталія Самойленко.

За її словами, варто звернути увагу і на супер-продукти, які допомагають зміцнити імунітет: імбир, цибуля і часник. Особливо під час карантину їх бажано щодня додавати в свій раціон.

Також посилять імунітет такі напої, як відвар шипшини і корисні чаї (м'ята, ромашка і настій імбиру).

Крім того, лікар-дієтолог зазначила ще одне важливе правило: «Залишайтеся вдома і проведіть цей час з користю для себе і своїх близьких».

Меню для довголіття і стрункості: експерт розкрила секрети Беремо на замітку: Настя Каменських розсекретила весь свій раціон на день
Новини України питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся