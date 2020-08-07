Как ухаживать за волосами на море: важные правила и советы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Чтобы не остаться с соломой на голове, важно правильно ухаживать за шевелюрой в отпуске

Скорее всего, ни для кого не станет открытием, как соленая вода действует на волосы: вытягивает из них влагу, разрушает структуру, вымывает цвет. Жарящее солнце и песок тоже. Поэтому после пляжа максимально оперативно моем голову пресной водой, если вдруг нет возможности добраться до душа, то хотя бы просто их ополоснуть, но лучше позаботиться о волосах заранее. Нутрициолог, фитнес тренер и бьюти-блогер Лена перечислила на своей странице в Instagram основные правила, которые помогут вам защитить свои локоны.



Уход за волосами на море:

1. Еще раз напоминаю, что морскую воду нужно всегда смывать с волос, а особенно, если в волосах еще и песок (что неизбежно), то волосы можно основательно повредить.



2. На пляже никогда не забываю про головной убор, так как бывает сильнейший ветер, шляпы не все его выдержат, можно заменить на платок, чалму, что угодно, так и солнечный удар не получишь, и волосы сохранишь.





3. Перед пляжем, да и просто летом – не забываю про ультрафиолетовую защиту и термозащиту. На мой взгляд, оптимально взять с собой прямо на пляж многофункциональные средства и наносить их не только перед походом на пляж, но и после КАЖДОГО купания, если ныряли с головой.



4. Если плаваем в соленой морской воде - моем голову шампунем глубокой очистки раз в 10 дней.



5. Не забываю про активное увлажнение волос: на данный момент увлажняющие маски – мое все.



Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Если во время плавания волосы сильно запутались, не пытаемся их выдрать прямо на месте расческой. Тем более они будут в соли, песке, только травмируете. Значительно проще дотерпеть до душа. Обильно смазать бальзамом или кондиционером и под струей воды АККУРАТНО расчесать, начав с кончиков.

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