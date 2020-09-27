Как ухаживать за проблемной кожей: секреты участницы "Супермодели по-украински"

Саша Литвин (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

Девушка назвала 6 простых правил на каждый день

Саша Литвин — не только выпускница третьего сезона "Супермодели по-украински" и участница Суперсезона модельного реалити Нового канала, но и beauty-блогер. Кажется, она знает о косметике все. И как идеальный вечерний макияж сделать, и как за проблемной кожей ухаживать.

Девушка и сама обладательница подобного типа кожи.

"У меня жирная кожа, склонная к высыпаниям буквально из-за всего. Но ухаживать за ней легко, главное — не лениться, — говорит участница модельного реалити. — Очень хочу своим опытом помочь тем, кто думает, что проблемная кожа — это навсегда".

Соблюдайте эти шесть правил каждый вечер перед сном, и вы забудете о всех проблемах кожи:

1. Снимайте макияж. Обязательно каждый день очищайте кожу! Для этого подойдет мицеллярная вода или гидрофильное масло. Макияж с глаз лучше всего снимать двухфазным средством.

2. Массажируйте лицо. Чтобы поддерживать кожу молодой, упругой и тонизированной, стоит уделять время массажу. К примеру, подобрать одну из щеточек для очищения и массажа лица. Только внимательно следите за тем, чтобы она подошла вашему типу кожи.

3. Тонизируйте. Это один из самых важных этапов, не пропускайте его! Для полноценного ухода лучше всего использовать увлажнящий тоник — распределите его по всему лицу массажными движениями. А вот воспаления и высыпания можно точечно подсушить при помощи тоника, содержащего спирт.

4. Пользуйтесь кремом под глаза. Это очень нежная зона, которая требует дополнительного ухода. Если не хотите преждевременного появления морщин вокруг глаз — потратьте всего несколько секунд в день на нанесение увлажняющего крема.

Саша Литвин поделилась действенными советами по уходу за кожей (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

5. Используйте масла и сыворотки. Масло и сыворотка — спасение для жирной кожи, они помогают восстановить баланс и нормализировать состав кожного сала. Используйте масло и (или) сыворотку на ночь – и на утро получите гладкую и увлажненную кожу.

6. Закрепляйте масла и сыворотки кремом. Косметические средства дадут больше эффекта, если после их нанесения вы намажете лицо кремом. Грубо говоря, все, что вы "влили" в поры с сывороткой или маслом, задержится там дольше.

Напомним, что ранее бьюти-блогер Марина рассказала об осенней маске с ярко выраженным эффектом омоложения и отбеливания.

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