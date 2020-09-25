Быстрый способ убрать лишние объемы и подтянуть кожу: домашний рецепт

Иллюстративное фото (pexels.com)

Действенный рецепт от целлюлита от косметолога

Бывают такие случаи, с которыми может справиться только профессиональная косметика. Но иногда простые, домашние рецепты по своей эффективности могут дать фору многим дорогим баночкам.

Косметолог Марина Дорн на своей странице в Instagram рассказала об удивительно быстром способе убрать лишние объемы и подтянуть кожу, а также уменьшить проявления целлюлита - медовом обертывании.

Эксперт отметила, что бывают случаи, когда после него уходило по 4-6 см. За счёт выраженного лимфодренажного действия.

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Нам потребуется:

Любой скраб для тела

Мёд - 1 ст.л

Корица - 1 ч.л.

Пищевая плёнка

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Делаем замеры. В душе хорошо скрабируем проблемные зоны. Лично в моём случае это живот, бока, бёдра. Затем нагреваем мёд до чуть тёплой температуры. Удобнее всего поставить баночку в горячую воду. Важно! Не разогревайте мёд более чем до 40С, так как начинается распад витаминов.

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В тёплый мёд добавляем 1 ч.л. корицы. Перемешиваем. Наносим на проблемные зоны. Заматываем плёнкой в несколько слоёв. Для создания тепла укутываем наше преображаемое место или ложимся под плед.

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Через минут 10 начнётся активное тепло и выделение влаги. Через 40 минут снимаем плёнку и смываем обёртывание тёплой водой без мыла. Снова делаем замеры.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Выполняйте обёртывание 3 раза в неделю в течение месяца.

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Противопоказания - индивидуальная непереносимость, беременность, тромбофлебит, варикоз (не выполняем на ноги), заболевания органов малого таза.

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