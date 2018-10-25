Вчені попередили, чим може бути небезпечна холодна зима

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Вчені знайшли несподівану зв'язок між температурою повітря і серцевими захворюваннями

Холодна зимова погода може бути одним з факторів, що підвищують ризик інфаркту міокарда. Про це йдеться в дослідженні вчених Лундського університету (Швеція), опублікованому в журналі JAMA Cardiology.



Вони проаналізували дані 280,8 тис. осіб, у яких в період з 1998 по 2013 роки було діагностовано інфаркт міокарда. У випадку з 97,6% досліджуваних вченим вдалося встановити, якою була погода в день інфаркту.

Вони порівняли, при яких погодних умовах сталося найбільше інфарктів і прийшли до висновку, що ризик зростає при низькій температурі повітря, швидкості вітру, низької тривалості сонячного дня, а також низькому атмосферному тиску.



Також було встановлено, що найбільше інфарктів зафіксували у дні, коли температура повітря була нижче 0 градусів, в той же час цей показник знижувався, коли температура піднімалася до 3-4 градусів.



"Холодна і вітряна погода призводить до звуження кровоносних судин, щоб зберегти енергію та температуру, — говорить Девід Ерлінг, провідний автор дослідження. — Це збільшує навантаження на серце, підвищуючи ризик інфаркту".

Інфаркт міокарда проявляється у розвитку ішемічного некрозу ділянки середнього м'язового шару серця із-за недостатнього кровопостачання і нерідко закінчується летальним результатом.

Нагадаємо, що вчені з Університету Альберти в Едмонтоні, Канада, провели дослідження, яке довело, що для продовження життя людей, які пережили інсульт або інфаркт, необхідно кожні 20 хвилин відчувати легку фізичну активність. Щоденні вправи повинні тривати не менше семи хвилин.

Раніше в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про те, що таке гіпертонічний криз і на які його ранні симптоми потрібно звертати увагу.

Зазначимо, що медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень. Лікарі рекомендують відмовитися від червоного вина і пива тим, хто має схильність до мігрені.Також медики радять відмовитися від вживання шоколаду, сосисок і копченого м'яса.

Відео: РБК-Україна