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Нутрициолог назвала 5 простых способов, которые избавят вас от от отеков на лице

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 19:09
Нутрициолог назвала 5 простых способов, которые избавят вас от от отеков на лице Избавиться от отеков можно, изменив питание (фото: pexels.com/ru)
Автор: Lite

Отеки на лице по утрам волнуют многих. Обычно, никакая косметика и массажи от них не помогают - и, кажется, на "опухшее" лицо в зеркале никак нельзя повлиять. Но это не так.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.

Яна рассказала, что отеки возникают не просто так, а по причине задержки жидкости в организме. Следовательно, чтобы их устранить, стоит выяснить, по какой причине жидкость вообще задерживается.

"Устранение отеков, конечно же, начать стоит с поиска причин и их устранения", - написала Яна.

Причины задержки жидкости в организме:⠀

  • Недостаток двигательной активности
  • Гипотиреоз
  • Высокий кортизол, в том числе, из-за недостатка сна
  • Переизбыток кофеина, натрия (особенно в соли, соленьях), легких углеводов (картошка, булки, сахар, пироги, печенье и так далее)
  • Дефицит магния и калия (его специально добавляют в соль, например соль Валетек)
  • Закисление организма (стоит проверить кислотность желудочного сока или хотя бы мочи (последняя в норме 6 - 6,2)
  • Доминирование эстрогенов (эстрогены по анализам)
  • Воспаление в организме (возможно, локальное (миндалины, зубы), или хроническое - от неправильного питания, стресса).

Что же делать, чтобы устранить задержку жидкости в теле?

Устранить все вышеперечисленные причины, советует специалист.

А в дополнение к этому мягкий и физиологичный мочегонный эффект могут обеспечить:⠀

  1. Обильная живая растительная пища в целом (рН, калий, фитоактивы) - 700-900 г в день.
  2. Соки/смузи, содержащие сельдерей, петрушку, лимон.
  3. Брусника, клюква, калина.
  4. Арбуз.
  5. Экстракт плодов опунции (Cactinea)

Нутрициолог назвала 5 простых способов, которые избавят вас от от отеков на лице

Арбуз помогает вывести жидкость из организма (фото: pixabay.com)

Также, обязательно с разрешения врача, можно использовать: добавки калия - от 840 мг калия, таурин - от 1000 мг, витамин В6 при нарушениях обмена стероидов (лучше в форме P5P) - от 10 мг, подытожила специалист.

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А еще диетолог назвала простые способы, которые помогут успокоить нервы.

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