Нутрициолог назвала 5 простых способов, которые избавят вас от от отеков на лице

Отеки на лице по утрам волнуют многих. Обычно, никакая косметика и массажи от них не помогают - и, кажется, на "опухшее" лицо в зеркале никак нельзя повлиять. Но это не так.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.

Яна рассказала, что отеки возникают не просто так, а по причине задержки жидкости в организме. Следовательно, чтобы их устранить, стоит выяснить, по какой причине жидкость вообще задерживается.

"Устранение отеков, конечно же, начать стоит с поиска причин и их устранения", - написала Яна.

Причины задержки жидкости в организме:⠀

Недостаток двигательной активности

Гипотиреоз

Высокий кортизол, в том числе, из-за недостатка сна

Переизбыток кофеина, натрия (особенно в соли, соленьях), легких углеводов (картошка, булки, сахар, пироги, печенье и так далее)

Дефицит магния и калия (его специально добавляют в соль, например соль Валетек)

Закисление организма (стоит проверить кислотность желудочного сока или хотя бы мочи (последняя в норме 6 - 6,2)

Доминирование эстрогенов (эстрогены по анализам)

Воспаление в организме (возможно, локальное (миндалины, зубы), или хроническое - от неправильного питания, стресса).

Что же делать, чтобы устранить задержку жидкости в теле?

Устранить все вышеперечисленные причины, советует специалист.

А в дополнение к этому мягкий и физиологичный мочегонный эффект могут обеспечить:⠀

Обильная живая растительная пища в целом (рН, калий, фитоактивы) - 700-900 г в день. Соки/смузи, содержащие сельдерей, петрушку, лимон. Брусника, клюква, калина. Арбуз. Экстракт плодов опунции (Cactinea)

Арбуз помогает вывести жидкость из организма (фото: pixabay.com)

Также, обязательно с разрешения врача, можно использовать: добавки калия - от 840 мг калия, таурин - от 1000 мг, витамин В6 при нарушениях обмена стероидов (лучше в форме P5P) - от 10 мг, подытожила специалист.