Нутриціолог назвала 5 простих способів, які позбавлять вас набряків на обличчі
Набряки на обличчі вранці хвилюють багатьох. Звичайно, ніяка косметика і масажі від них не допомагають - і, здається, на "опухле" обличчя в дзеркалі ніяк не можна вплинути. Але це не так.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.
Яна розповіла, що набряки виникають не просто так, а з внаслідок затримки рідини в організмі. Отже, щоб їх усунути, варто з'ясувати, з якої причини рідина взагалі затримується.
"Усунення набряків, звичайно ж, почати варто з пошуку причин та їх усунення", - написала Яна.
Причини затримки рідини в організмі:⠀
- Нестача рухової активності
- Гіпотиреоз
- Високий кортизол, в тому числі, через нестачу сну
- Надлишок кофеїну натрію (особливо у солі, соліннях), легких вуглеводів (картопля, булки, цукор, пироги, печиво і так далі)
- Дефіцит магнію і калію (його спеціально додають сіль, наприклад сіль Валетек)
- Закислення організму (варто перевірити кислотність шлункового соку або хоча б сечі (остання в нормі 6 - 6,2)
- Домінування естрогенів (естрогени по аналізах)
- Запалення в організмі (можливо, локальне (мигдалини, зуби), або хронічне - від неправильного харчування, стресу).
Що ж робити, щоб усунути затримку рідини в тілі?
Усунути всі перераховані вище причини, радить фахівець.
А в додаток до цього м'який і фізіологічний сечогінний ефект можуть забезпечити:⠀
- Рясна жива рослинна їжа в цілому (рН, калій, фитоактивы) - 700-900 г в день.
- Соки/смузі, що містять селеру, петрушку, лимон.
- Брусниця, журавлина, калина.
- Кавун.
- Екстракт плодів опунції (Cactinea)
Кавун допомагає вивести рідину з організму (фото: pixabay.com)
Також, обов'язково з дозволу лікаря, можна використовувати: добавки калію - від 840 мг калію, таурин - від 1000 мг, вітамін В6 при порушеннях обміну стероїдів (краще у формі P5P) - від 10 мг, підсумувала фахівець.
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