Топ-5 продуктов-помощников для красивой и сияющей кожи

Красота идет изнутри – это неопровержимая аксиома, которую знает каждый. Это значит, что наше питание и образ жизни напрямую связаны с внешним видом. О том, какие продукты для красивой и сияющей кожи включить в рацион рассказала на странице в Instagram диетолог Наталья Макиенко, которая развеяла мифы о модных суперфудах.

Продукты действительно могут как лечить, так и быть ядом в определенных случаях. Например, безобидные и полезные для репродуктивной системы томаты, часто нужно исключить при псориазе.



Какие же продукты стоит добавить, если Вы хотите сохранить молодость кожи, тонус, здоровье, цвет лица + избавиться от покраснений/сыпи?

Топ-5 продуктов-"помощников" для красивой кожи:

Вода и соль

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Важна именно вода и никакие напитки ее не заменят. 30 мл на 1 кг Вашего веса + дополнительные 150-200 мл на каждый напиток с кофеином/бокал алкоголя (которые лучше сократить в рационе). Соль часто стремятся исключать, но без нее водно-солевой баланс невозможен. Средняя рекомендованная порция в день 1/4 ч.л. качественной соли (розовой/морской/гималайской и т.д.)

Омега-3, омега-6

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Необходимый "компонент" рациона— незаменимые жирные кислоты омега-3, омега-6. Но в правильной пропорции (омега-6 должно быть меньше). Полиненасыщенные жиры важны для женского здоровья. А женское здоровье = красивые волосы, кожа, ногти! Выбираем оливковое масло, льняное масло, масло грецкого ореха, орехи, семена, семечки, авокадо и лосось (нужны жирные сорта красной рыбы).

Белок

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Белок хотя бы в 1 прием пищи в день (рыба/индейка/яйца/морепродукты). Да, полный комплекс аминокислот можно получить только за счет белка, в идеале животного. Но для вегетарианцев тоже есть выход - красная чечевица.

Яичный желток

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Очень женский продукт и сильный антиоксидант. Уже прошли те времена, когда его выбрасывали, и мифы о его вреде опровергли, к счастью.

Клетчатка

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Клетчатка - это питание "хорошей" микрофлоры и гарантия здорового кишечника. Крупы, фрукты, овощи, орехи, зелень - Ваши ежедневные группы продуктов.

Плюс важный момент вне всех пунктов - сон. Спать свою норму для многих - мечта. Важный интервал сна для нашей красоты: с 00.00 до 04.00. Постарайтесь всегда ложиться до 00.00 и спать минимум эту "временную вилку".

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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