Топ-5 правильних перекусів перед тренуванням

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Не рекомендується гостра і солодка їжа

Експерти радять не займатися спортом на голодний шлунок і обов'язково їсти за півгодини до тренування. Гостре і солодке - не кращий варіант. Фахівці привели кілька варіантів правильних перекусів, які наповнять організм енергією і не додадуть при цьому зайвих кіло, передає російське ЗМІ.

Банан і горіхове масло (або горіхи)

Такий комбінований перекус є відмінним варіантом, так як у бананах багато калію, який допомагає підтримувати рівень глюкози в крові не гірше спортивних напоїв. А ось арахісове або мигдальне масло, яке можна замінити жменею горіхів, поставляє в організм білок і вгамовує почуття голоду.

Фініки

Фініки - корисний продукт з натуральним цукром. Калій, вуглеводи і відчуття насичення - те поєднання, яке містить у собі цей плід. Для хорошого самопочуття достатньо з'їсти 10-15 штук.

Каша з низьким вмістом клітковини

Інші варіанти складно переварити швидко, що може призвести до проблем зі шлунком посеред пробіжки. Тому можна з'їсти невелику тарілку каші з молоком. До речі, таке блюдо також містить необхідний організму білок.

Кава

Кофеїн максимізує здатності організму і підвищує його витривалість. Експерти рекомендують випити еспресо або каву з молоком за годину до тренування.

Рисові хлібці з ягодами

Підійдуть також гречані або мультизлаковые хлібці. А набір ягід може бути абсолютно будь-яким: полуниця, малина, лохина. Це вже залежить від уподобань кожної людини.

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Відео: РБК-Україна