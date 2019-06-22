Топ-20 продуктов для молодости и красоты

Добавив в рацион правильные продукты, можно замедлить процессы старения
Все хотят быть молодыми и красивыми, но плохая еда и образ жизни, где много стресса, недосыпов делают свое дело и это ускоряет старение. Однако с помощью правильного питания и нужных продуктов этот процесс можно замедлить, рассказала на своей странице в Instagram диетолог Джанкулиева.
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"Первое место в борьбе со старением занимают антиоксиданты. Об этом говорят множество исследований. Принимая бездумно антиоксиданты в виде добавок, можно себе навредить. А вот получая их с едой, вы замедлите процессы старения не только без вреда, но и с большой пользой", - отметила эксперт.
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Топ-20 продуктов, которые помогут продлить молодость и уменьшить окислительный стресс:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Ягоды:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Большое количество антиоксидантов в специях и травах:
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Старайтесь, чтобы больше наименований этих продуктов присутствовали в вашей тарелке каждый день для сохранения молодости и красоты.
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