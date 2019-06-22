Топ-20 продуктов для молодости и красоты

Все хотят быть молодыми и красивыми, но плохая еда и образ жизни, где много стресса, недосыпов делают свое дело и это ускоряет старение. Однако с помощью правильного питания и нужных продуктов этот процесс можно замедлить, рассказала на своей странице в Instagram диетолог Джанкулиева.

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"Первое место в борьбе со старением занимают антиоксиданты. Об этом говорят множество исследований. Принимая бездумно антиоксиданты в виде добавок, можно себе навредить. А вот получая их с едой, вы замедлите процессы старения не только без вреда, но и с большой пользой", - отметила эксперт.

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Топ-20 продуктов, которые помогут продлить молодость и уменьшить окислительный стресс:

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Чернослив;

Какао бобы;

Красная фасоль;

Шпинат;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Слива;

Грецкие орехи;



Иллюстративное фото (pexels.com)

Ягоды:

Голубика;

Брусника;

Клюква;

Ежевика;

Крыжовник;

Жимолость;

Смородина и др.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Большое количество антиоксидантов в специях и травах:

Орегано;

Гвоздика;

Корица;

Куркума;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Петрушка;

Базилик;

Шалфей.

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Старайтесь, чтобы больше наименований этих продуктов присутствовали в вашей тарелке каждый день для сохранения молодости и красоты.

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