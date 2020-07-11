Топ-10 привычек для стройности и здорового образа жизни

Диетолог рассказала, как похудеть без особых усилий
Похудеть и стать в целом здоровее можно и без диет, а всего лишь введя в свою жизнь некоторые полезные привычки. Диетолог Татьяна Дик поделилась на своей странице в Instagram полезным списком, который вам в этом поможет.
Топ-10 привычек для похудения и для здорового образа жизни в целом:
⠀
1. Кушать овощи каждый день!
Не менее 400 г. Для хорошего пищеварения и усвояемости других нутриентов.
⠀
2. Пить воду!
Забываете? Поставьте бутылку с водой на видное место (на рабочий стол, в подстаканник машины, маленькую бутылочку в сумку).
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Тщательное пережёвывание.
Мы часто куда-то спешим и не успеваем нормально поесть, но все же выделите немного времени, чтобы сесть и спокойно поесть. Пережёвывание пищи не только поможет вашему пищеварению, но и из-за стола вы встанете с чувством сытости и доесть что-то желания не будет.
⠀
4. Не заедай еду сладким.
Привычка из детства «съешь кашу, а потом получишь конфету». Хочешь чего-то подъесть с чайком- нарежь тонко фрукты, или ягоды. Тем более - пока сезон.
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
5. Не покупайте сладкое домой.
Приготовьте себе и своей семье домашнюю и полезную выпечку или конфеты из сухофруктов. Мы всегда жертвуем временем, забывая о пользе.
⠀
6. Утренняя зарядка.
Удели всего 10 минут с утра и это зарядит тебя энергией на весь день. Не успела утром? Сделай вечером.
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
7. Ежедневные прогулки.
Нет времени на тренировки? Внедри прогулки на ежедневной основе хотя бы по 30 минут? Ты можешь проводить это время с двойной пользой, к примеру - слушать аудиокнигу)
⠀
8. Не ешь перед TV, компьютером, смартфоном!
Смотри пункт 3. Замечали ли вы, как сели поесть, включив сериал или ютюбчик, через пару минут тарелка пустая, а ощущения сытости нет.
⠀
9. Сон без гаджетов.
За час до сна уберите телефон, выключите телевизор, и в скоре вы заметите, как стали высыпаться лучше.
⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
10. Не зацикливаться на еде!
Не нужно о ней думать, переживать о пропуске приема пищи! Не успела - поешь потом. Не голодна - не ешь. Голодна - купи банан или кефир, если терпеть нет сил. Терпимо - приди домой и поешь. Потому что худеющие ну очень часто зацикливаются на еде, что приводит не к самым лучшим последствиям!
Ранее диетолог Анна Мелехина рассказала, как повысить количество фруктов и овощей в рационе.