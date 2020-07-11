Топ-10 привычек для стройности и здорового образа жизни

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала, как похудеть без особых усилий

Похудеть и стать в целом здоровее можно и без диет, а всего лишь введя в свою жизнь некоторые полезные привычки. Диетолог Татьяна Дик поделилась на своей странице в Instagram полезным списком, который вам в этом поможет.

Топ-10 привычек для похудения и для здорового образа жизни в целом:

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1. Кушать овощи каждый день!

Не менее 400 г. Для хорошего пищеварения и усвояемости других нутриентов.

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2. Пить воду!

Забываете? Поставьте бутылку с водой на видное место (на рабочий стол, в подстаканник машины, маленькую бутылочку в сумку).



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Тщательное пережёвывание.

Мы часто куда-то спешим и не успеваем нормально поесть, но все же выделите немного времени, чтобы сесть и спокойно поесть. Пережёвывание пищи не только поможет вашему пищеварению, но и из-за стола вы встанете с чувством сытости и доесть что-то желания не будет.

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4. Не заедай еду сладким.

Привычка из детства «съешь кашу, а потом получишь конфету». Хочешь чего-то подъесть с чайком- нарежь тонко фрукты, или ягоды. Тем более - пока сезон.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Не покупайте сладкое домой.

Приготовьте себе и своей семье домашнюю и полезную выпечку или конфеты из сухофруктов. Мы всегда жертвуем временем, забывая о пользе.

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6. Утренняя зарядка.

Удели всего 10 минут с утра и это зарядит тебя энергией на весь день. Не успела утром? Сделай вечером.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Ежедневные прогулки.

Нет времени на тренировки? Внедри прогулки на ежедневной основе хотя бы по 30 минут? Ты можешь проводить это время с двойной пользой, к примеру - слушать аудиокнигу)

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8. Не ешь перед TV, компьютером, смартфоном!

Смотри пункт 3. Замечали ли вы, как сели поесть, включив сериал или ютюбчик, через пару минут тарелка пустая, а ощущения сытости нет.

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9. Сон без гаджетов.

За час до сна уберите телефон, выключите телевизор, и в скоре вы заметите, как стали высыпаться лучше.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Не зацикливаться на еде!

Не нужно о ней думать, переживать о пропуске приема пищи! Не успела - поешь потом. Не голодна - не ешь. Голодна - купи банан или кефир, если терпеть нет сил. Терпимо - приди домой и поешь. Потому что худеющие ну очень часто зацикливаются на еде, что приводит не к самым лучшим последствиям!

Ранее диетолог Анна Мелехина рассказала, как повысить количество фруктов и овощей в рационе.