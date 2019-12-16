Топ-10 действенных способов справиться с зависимостью от сахара

Ученые доказали, что употребление более 150 г фруктозы в день снижает чувствительность к инсулину, что увеличивает риск развития проблем со здоровьем. При употреблении большого количества сладкого, поднимается кровяное давление и повышается уровень холестерина. Также от сахара портятся зубы, кожа быстрее стареет, ухудшается настроение и набирается вес.

И если вы ни дня не можете прожить без сладкого, но хотите иметь хорошое здоровье, предлагаем вашему вниманию топ-10 советов, которые вам в этом помогут.

1. В день человеку можно съедать не боле семи чайных ложек сахара, поэтому с осторожностью употребляйте продукты, в которых он содержится. А это газированные напитки, кондитерские изделия, приправы, алкоголь, соусы, арахисовое масло, фраппучино, томатный соус, йогурт и даже мюсли.

Как справиться с зависимостью от сахара (Фото: unsplash.com)

2. Ни в коем случае не прибегайте к голоданию, будет хотется сладкого еще больше. Ешьте каждые три часа. Если необходимо, можно установить напоминание на телефон. И помните – сладкое не должно быть основным приемом пищи, а служить в качестве десерта.

3. Попробуйте добавлять в завтрак корицу. По словам ученых, чайная ложка специи поможет вам снизить уровень сахара в крови. Добавляйте ее утром в кашу или в запеченные яблоки.

4. Мы потребляем ежедневно на 50% больше калорий, чем осознаем. Поэтому отнеситесь ответственно к своим перекусам. Подготовьте заранее полезные продукты, такие как хумус или яйцо вкрутую со шпинатом и помидорами.

5. Высыпайтесь. Недостаток сна способен активизирует часть мозга, ответственную за тягу к сладкому.

Как справиться с зависимостью от сахара (Фото: unsplash.com)

6. Если у вас пониженный уровень сахара в крови, вы еще больше будете хотеть сладкого. Чтобы избежать этого, включите в рацион цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки.

7. Откажитесь от диетических напитков. Они только увеличат тягу к сладкому. Вместо этого пейте лучше газированную воду со свежей мятой или лаймом.

8. Нюхайте ваниль. По словам диетолога Роба Хобсона, таким образом вы сможете уменьшить страсть к сладкому.

9. Стрессы также провоцируют есть сладкое. Вместо этого попробуйте сходить на прогулку или принять расслабляющую ванну.

10. И самое главное - не отказывайтесь от сахара внезапно, будете хотеть его еще больше. Дайте организму приспособиться. Для начала поставьте себе цель вполовину ограничить количество сахара в кофе за неделю, затем постепенно уменьшать дозу до его полного отсутствия.

Напомним, ранее ученые рассказали, как сахар влияет на похудение.