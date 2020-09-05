Не треба так: що ніколи не можна робити з волоссям

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нерідко наші старання обертаються проти нас самих

Гарне волосся вимагає ретельного догляду, але недостатні знання часто призводить до помилок, які можуть їм нашкодити. Б'юті-блогер Наталія перерахувала поширені помилки, яких слід уникати, щоб ваші локони були здоровими і красивими.

Що ніколи не можна робити з волоссям:

Довго його не мити! Хочете лупу? Забивання пор шкіри голови і ще більш швидке забруднення? Не мийте голову довго!

Використовувати бальзам на 10 секунд! Засіб не встигне спрацювати якщо ви його нанесли і одразу ж змили, витримати потрібно хоча б 3-5 хвилин

Наносити шампунь на всю довжину, особливо якщо жирне коріння і сухі кінці. Якщо ваш шампунь призначений для жирного волосся (а ми підбираємо його під тип шкіри голови), не потрібно терти їм кінчики на в останній раз, він тільки ще сильніше висушить їх!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Стригти кінці кожного місяця! В цьому просто немає необхідності, підрівнювати кінчики кожен місяць!

Дуже недбало поводитися з мокрими волоссям! Багато труть рушником волосся, заплутуючи їх ще більше, а після беруть гребінець і «деруть» всю заплутану принадність, не треба так

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При сухості і тьмяності йти в салон і фарбувати або висвітлювати все це справа! Якщо вам здається, що пора змінити імідж, тому що ваше волосся дуже сухі і мляві, ви наважуєтеся на забарвлення і новий образ, тільки от посилити все це справа буде набагато швидше завдяки саме фарбуванню! Для початку візьміться за відновлення волосся

Ілюстративне фото (pexels.com)

Завжди використовувати один і той же шампунь. Сьогодні ваші волосся мають потребу в харчуванні, а завтра в укріпленні, а сьогодні в обсязі, використовуйте засоби під «хотіння» вашого волосся! Не навантажуйте його поживними шампунями і не сушіть глиняними!

Забувати про догляд після хімічних процедур! Ніколи не потрібно залишати свої волосся після завивок, забарвлень і інших «сильних» процедур!

Занадто туго затягувати гумку! Так, безумовно, високі, тугі хвости зараз у моді, але хоча б вдома дайте своєму волоссю свободу

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова поділилася своїми секретами догляду за волоссям.