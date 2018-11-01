Не в своєму тілі: як трансгендери перекроюють своє тіло за допомогою пластичної хірургії

Після того, як відомої активістці-трансгендеру, запропонували брати участь в зйомках за медичні послуги, LITE заглибився в тему про трансгендерні питання і спробував зрозуміти як живеться людям "не в своєму тілі".

Трансгендерних людей, які мріють перекроїти своє тіло з однієї статі на іншу, народжуються один на сто тисяч. Про це повідомляє ТСН у своєму відеосюжеті.

Коли кажуть, що дівчатка носять сукні, а хлопчики - штани; жінки - "прекрасна стать", а чоловіки - "сильна стать"; що жінці головне вдало вийти заміж, а чоловікові стати крутим босом, і багато інших подібних речей - це традиційні стереотипні уявлення щодо жіночого та чоловічого гендеру.

Значення терміна "трансгендерів" не для кого вже не секрет. Нагадаємо, трансгендерность - розбіжність гендерної ідентичності людини з приписаним при народженні статі. Ці люди є частими відвідувачами пластичних хірургів, проте не кожен наважується змінити статевий орган. Перевтілення зазвичай починають з верхньої частини тіла.

"Дівчині Маші, яка збирається собі збільшити груди, набридло приховувати груди під поролоном. При прийомі гормонів її тіло змінилося, а груди залишилися чоловічими. Для збільшення грудей, у маленькі розрізи лікарі вставили імпланти - і тим самим груди збільшилися з нульового розміру на бажаний", - йдеться в сюжеті.

Скріншот з відео

А ось транс-чоловіки - це дівчата, які трансформують себе у хлопців, вони, навпаки, мріють позбавитися від грудей. Спочатку приймають гормони, які зменшують залози, безжально стягують їх. Іспанський блогер Лео Пасиос зібрав на своєму YouTube-каналі більше двох мільйонів переглядів коли виклав у мережу свій перший день після операції з видалення грудей.

Скріншот з відео

Також журналісти розповіли про 40-річну Анастасію, яка панічно боїться лягати під ніж, але хоче виглядати жіночною. Нещодавно вона стала жінкою за паспортом. Брала гормони, які руйнували все чоловіче, але на обличчі бажаного ефекту вони не дали.

"Щоб зробити чоловіче обличчя більш витонченим, потрібно прибирати підборіддя і робити вилиці", - порадив хірург.

Лікар спочатку змоделював брови, трохи піднявши їх кути. Далі дівчині збільшують губи - це найбільш болюча процедура. Після операції Настя залишилася задоволена результатом.

Скріншот з відео

До речі, 17 жовтня в Києві відбулася акція за права трансгендерів.

Нагадаємо, що нещодавно ми поговорили з українським режисером Юрієм Движоном про камінг-аут, ЛГБТ-спільнотами і на інші теми.

Відео РБК-Україна