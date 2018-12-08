Супрун рассказала, как лечить простуду и ОРВИ

Фото: Грипп (pixabay.com)

Лучше всего своевременно обратится к врачу

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как побороть простуду и ОРВИ. Об этом она написала на своей страничке в Facebook. Также она порекомендовала не переносить болезнь на ногах, так как это чревато последствиями.

"Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Правильное питание и полноценный сон способны существенно ускорить выздоровление. И жаропонижающее, если температура выше 38,5. Вы успешно поможете себе выздороветь, если облегчите симптомы организма именно этими простыми методами, чем начнете бомбить его всевозможными лекарственными комбинациями. Организм вполне может справиться с вирусом сам. Главное - дать ему возможность это сделать!" - написала Супрун.

Уляна отметила, что лучше всего при первых симптомах обратиться к врачу. Любая болезнь чревата осложнениями, бронхит один из них.

"Распространенным осложнением может быть бронхит. Проявляет себя силным кашлем, который продолжается более 2 недель. Бронхит может быть вызван вирусом или бактериями, хотя вирусный бронхит возникает чаще", - отметила и.о министра.

Симптомы бронхита - это кашель, сначала сухой и болезненный, затем - производительный, с выделением слизи, боль в горле и грудной клетке, ощущение сжатия груди и затрудненное дыхание, ломота, боль в теле и высокая температура.

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun

Ранее в эксклюзивном интервью Уляна Супрун рассказала о средствах на медицину, выборе семейного врача и сопротивлении медицинской реформе на местах.

Также в этом году появился список бесплатных медицинских услуг, за которые не должны брать деньги в больницах.