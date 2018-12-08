Супрун розповіла, як лікувати застуду та ГРВІ

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Краще всього своєчасно звернутися до лікаря

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як подолати застуду та ГРВІ. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. Також вона порекомендувала не переносити хворобу на ногах,тому що це загрожує наслідками.

"Звичайну застуду або ГРВІ з легкими симптомами лікують постільним режимом і рясним питвом протягом 3-5 днів. Правильне харчування і повноцінний сон здатні суттєво прискорити одужання. І жарознижуюче, якщо температура вище 38,5. Ви успішно допоможете собі одужати, якщо полегшите симптоми організму саме цими простими методами, ніж почнете бомбити його всілякими лікарськими комбінаціями. Організм цілком може впоратися з вірусом сам. Головне - дати йому можливість це зробити!" - написала Супрун.

Уляна зазначила, що краще всього при перших симптомах звернутися до лікаря. Будь-яка хвороба небезпечна ускладненнями, бронхіт один з них.

"Поширеним ускладненням може бути бронхіт. Проявляє себе силным кашлем, який триває більше 2 тижнів. Бронхіт може бути викликаний вірусом або бактеріями, хоча вірусний бронхіт виникає частіше", - зазначила в. о міністра.

Симптоми бронхіту - це кашель, спочатку сухий і болючий, потім - продуктивний, з виділенням слизу, біль у горлі та в грудній клітці, відчуття стиснення грудей і утруднене дихання, ломота, біль у тілі і висока температура.

Скріншот (facebook.com/ulanasuprun

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Уляна Супрун розповіла про кошти на медицину, виборі сімейного лікаря і опорі медичної реформи на місцях.

Також в цьому році з'явився перелік безкоштовних медичних послуг, за які не повинні брати гроші в лікарнях.