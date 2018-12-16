Супрун перечислила необходимые прививки для взрослых

Фото: Уляна Супрун (Гонтар Владимир/УНИАН)

Вакцины для этих прививок необходимо самостоятельно покупать в аптеках

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что взрослым также необходимы прививки. Даже если вы вакцинировались в детстве, вам необходимо повторять ряд вакцин. Об этом Уляна написала на своей странице в Facebook, где и показала список прививок, вакцины для которых можно купить в аптеках.

"Это вакцины, которые не входят в национальный календарь профилактических прививок (https://goo.gl/7emkXn) и не закупаются государством за счет налогоплательщиков. Но их можно приобрести самостоятельно в аптеке", - написала она.

Прививки против гриппа - ежегодно

Кроме правильного питания, физической активности, тщательного мытья рук - грипп боится вакцины. Прививки надо делать в начале каждого эпидсезона, но если не успели - не поздно вакцинироваться даже до конца активности заболевания, то есть до весны. Особенно вакцинация рекомендована тем людям, которые относятся к группам риска:

беременным на любом сроке беременности

детям от 6 месяцев до 5 лет

людям с 65 лет

людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые болезни, диабет, ожирение, хронические болезни легких, астма и т.д.)

люди, которые в профессиональной жизни могут часто контактировать с людьми, которые заболели гриппом, в частности, медицинские работники.

Прививки против вируса папилломы человека

Папилломавирус человека чрезвычайно распространен. Чаще всего передается через половой контакт, а большинство людей инфицируется вскоре после начала половой жизни. Инфекция вызывает рак шейки матки - один из самых распространенных видов рака.

Прививки против гепатита А

Вспышки гепатита А могут случаться в Украине из-за загрязнения воды, поэтому прививки от него рекомендованы детям и взрослым. Вакцинацию от гепатита А также стоит провести, если вы путешествуете в страны, где он распространен, в частности - в страны Африки, Азии и Южной Америки. Детям от 1 года и взрослым вводят 2 дозы вакцины от гепатита А.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Как ранее мы писали, Супрун рассказала, как лечить простуду и ОРВИ.

Ранее в эксклюзивном интервью Уляна Супрун рассказала о средствах на медицину, выборе семейного врача и сопротивлении медицинской реформе на местах.

Также в этом году появился список бесплатных медицинских услуг, за которые не должны брать деньги в больницах.