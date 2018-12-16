Супрун перечислила необходимые прививки для взрослых

Вакцины для этих прививок необходимо самостоятельно покупать в аптеках
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что взрослым также необходимы прививки. Даже если вы вакцинировались в детстве, вам необходимо повторять ряд вакцин. Об этом Уляна написала на своей странице в Facebook, где и показала список прививок, вакцины для которых можно купить в аптеках.
"Это вакцины, которые не входят в национальный календарь профилактических прививок (https://goo.gl/7emkXn) и не закупаются государством за счет налогоплательщиков. Но их можно приобрести самостоятельно в аптеке", - написала она.
Прививки против гриппа - ежегодно
Кроме правильного питания, физической активности, тщательного мытья рук - грипп боится вакцины. Прививки надо делать в начале каждого эпидсезона, но если не успели - не поздно вакцинироваться даже до конца активности заболевания, то есть до весны. Особенно вакцинация рекомендована тем людям, которые относятся к группам риска:
Прививки против вируса папилломы человека
Папилломавирус человека чрезвычайно распространен. Чаще всего передается через половой контакт, а большинство людей инфицируется вскоре после начала половой жизни. Инфекция вызывает рак шейки матки - один из самых распространенных видов рака.
Прививки против гепатита А
Вспышки гепатита А могут случаться в Украине из-за загрязнения воды, поэтому прививки от него рекомендованы детям и взрослым. Вакцинацию от гепатита А также стоит провести, если вы путешествуете в страны, где он распространен, в частности - в страны Африки, Азии и Южной Америки. Детям от 1 года и взрослым вводят 2 дозы вакцины от гепатита А.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Как ранее мы писали, Супрун рассказала, как лечить простуду и ОРВИ.
Ранее в эксклюзивном интервью Уляна Супрун рассказала о средствах на медицину, выборе семейного врача и сопротивлении медицинской реформе на местах.
Также в этом году появился список бесплатных медицинских услуг, за которые не должны брать деньги в больницах.