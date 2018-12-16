Супрун перерахувала необхідні щеплення для дорослих

Фото: Уляна Супрун (Гонтар Володимир/УНІАН)

Вакцину для цих щеплень необхідно самостійно купувати в аптеках

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що дорослим також необхідні щеплення. Навіть якщо ви вакцинувалися в дитинстві, вам необхідно повторювати ряд вакцин. Про це Уляна написала на своїй сторінці в Facebook, де і показала список щеплень, вакцини для яких можна придбати в аптеках.

"Це вакцини, які не входять в національний календар профілактичних щеплень (https://goo.gl/7emkXn) і не закуповуються державою за рахунок платників податків. Але їх можна придбати самостійно в аптеці", - написала вона.

Щеплення проти грипу щорічно

Крім правильного харчування, фізичної активності, ретельного миття рук - грип боїться вакцини. Щеплення треба робити на початку кожного епідсезону, але якщо не встигли - не пізно вакцинуватися навіть до кінця активності захворювання, тобто до весни. Особливо вакцинація рекомендована тим людям, які відносяться до груп ризику:

вагітним на будь-якому терміні вагітності

дітям від 6 місяців до 5 років

людям з 65 років

людям з хронічними захворюваннями (серцево-судинні хвороби, діабет, ожиріння, хронічні хвороби легень, астма і т. д.)

люди, які в професійному житті часто контактувати з людьми, які захворіли на грип, зокрема, медичні працівники.

Щеплення проти вірусу папіломи людини

Папіломавірус людини надзвичайно поширений. Найчастіше передається через статевий контакт, а більшість людей інфікується незабаром після початку статевого життя. Інфекція викликає рак шийки матки - один з найпоширеніших видів раку.

Щеплення проти гепатиту А

Спалахи гепатиту А можуть траплятися в Україні через забруднення води, тому щеплення від нього рекомендовані дітям і дорослим. Вакцинацію від гепатиту А також варто провести, якщо ви подорожуєте в країни, де він поширений, зокрема - в країни Африки, Азії і Південної Америки. Дітям від 1 року та дорослим вводять 2 дози вакцини від гепатиту А.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Як раніше ми писали, Супрун розповіла, як лікувати застуду та ГРВІ.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Уляна Супрун розповіла про кошти на медицину, виборі сімейного лікаря і опорі медичної реформи на місцях.

Також в цьому році з'явився перелік безкоштовних медичних послуг, за які не повинні брати гроші в лікарнях.