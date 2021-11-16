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Супермодель навсегда: 51-летняя Клаудиа Шиффер демонстрирует безупречную фигуру 90-60-90

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 19:32
Супермодель навсегда: 51-летняя Клаудиа Шиффер демонстрирует безупречную фигуру 90-60-90 Клаудиа Шиффер (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Накануне в Лондоне состоялась премьера фильма "Тихая ночь". Главной звездой красной дорожки стала супермодель эпохи 90-х Клаудиа Шиффер. Ее появление вызвало бурю оваций, поскольку блондинка с безупречной внешностью находится в столь совершенной форме уже много лет.

Для изысканного вечера знаменитость подобрала длинное цветочное платье с глубоким декольте, которое продемонстрировало ее роскошную грудь, тонкую талию и длинные стройные ноги. Параметры супермодели не меняются уже много лет: близкие к идеалу 94-61-91,5 при росте 180 см и весе 60 кг. И наряд выгодно это подчеркнул.

Завершили образ классические черные лодочки и лаконичный атласный клатч, на пальце у модели красовалось крупное кольцо в виде цветка. Что касается укладки и макияжа, Клаудиа сделала их максимально натуральными.

Супермодель навсегда: 51-летняя Клаудиа Шиффер демонстрирует безупречную фигуру 90-60-90Супермодель навсегда: 51-летняя Клаудиа Шиффер демонстрирует безупречную фигуру 90-60-90Супермодель навсегда: 51-летняя Клаудиа Шиффер демонстрирует безупречную фигуру 90-60-90Клаудиа на мероприятии (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Супермодель навсегда: 51-летняя Клаудиа Шиффер демонстрирует безупречную фигуру 90-60-90Супермодель навсегда: 51-летняя Клаудиа Шиффер демонстрирует безупречную фигуру 90-60-90Супермодель навсегда: 51-летняя Клаудиа Шиффер демонстрирует безупречную фигуру 90-60-90Супермодель навсегда: 51-летняя Клаудиа Шиффер демонстрирует безупречную фигуру 90-60-90Клаудиа в молодости (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Раньше мы писали и про других звезд за 50, которые словно обманули время.

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