Супермодель назавжди: 51-річна Клаудіа Шиффер демонструє бездоганну фігуру 90-60-90

Напередодні в Лондоні відбулася прем'єра фільму "Тиха ніч". Головною зіркою червоної доріжки стала супермодель епохи 90-х Клаудіа Шиффер. Її поява викликала бурю овацій, оскільки блондинка з бездоганною зовнішністю знаходиться в такій досконалій формі вже багато років.

Для вишуканого вечора знаменитість підібрала довге квіткове плаття з глибоким декольте, яке продемонструвало її розкішні груди, тонку талію і довгі стрункі ноги. Параметри супермоделі не змінюються вже багато років: близькі до ідеалу 94-61-91,5 при зрості 180 см і вазі 60 кг. І вбрання вигідно це підкреслило.

Завершили образ класичні чорні човники і лаконічний атласний клатч, на пальці у моделі красувалося велике кільце у вигляді квітки. Що стосується укладання та макіяжу, Клаудіа зробила їх максимально натуральними. Клаудіа на заході (фото: instagram.com/claudiaschiffer) Клаудіа в молодості (фото: instagram.com/claudiaschiffer)