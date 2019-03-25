Не надо стесняться: как заставить себя наконец пойти в зал

Хотите похудеть и подтянуть фигуру, однако никак не можете решиться пойти в тренажерный зал из-за чувства стеснения или даже стыда? Если вы из числа тех, кто боится выглядеть глупо или переживает из-за внешнего вида, вам могут помочь эти простые советы. Популярный фитнес-блогер Таня, которая ранее показала свои любимые упражнения для пресса, поделилась ими на своей страничке в Instagram.

По ее словам, перебороть стеснение могут помочь следующие лайфхаки:

Бери с собой подругу/друга

Вместе не так страшно. Можно поболтать между подходами, да и меньше стремных мыслей лезет в голову, что на тебя кто-то косо смотрит.

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Не бери слишком большой вес, если знаешь, что не потянешь!

Серьезно, не геройствуй! Особенно если не уверена в своей технике.



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Фото (instagram.com/tanyatgym)

Надевай худи с капюшоном или кепку

Работает! Прячась в своем "домике", ты психологически абстрагируешься от внешнего мира! А музыка в наушниках мотивирует на жаркую тренировку.

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Повяжи кофту на талию, чтобы прикрыть ягодицы

Боишься, что твои лосины могут просвечивать? За кофтой этого не будет видно. Всегда так делаю!

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Делай растяжку спиной к стене

Опять же, стесняешься, что кто-то будет пялиться на твои булочки? Отверни их к стене и тянись как только можешь.

Фото (instagram.com/tanyatgym)

"А если серьезно - всем на всех наплевать в зале. КАЖДЫЙ был новичком и когда-то впервые пришел в зал. Все эти качки и бикиняши тоже когда-то не знали, как пользоваться тренажерами! Нет ничего постыдного подойти и спросить совет или попросить помощи снять/поставить вес. Главное помните, зачем вы приходите в зал! За мнением/оценкой других людей или для работы над своим телом?" - подытожила тренер.

Она также поделилась ярким вдохновляющим видео.

Видео: (instagram.com/tanyatgym)

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