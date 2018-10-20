Сосудистые звездочки: косметический дефект или серьезная проблема?

Почти каждая женщина может обнаружить у себя эту проблему
Паутинки сосудистых звездочек можно обнаружить практически у любой женщины – в той или иной степени, в той или иной локализации. Хорошая новость: сами по себе они не опасны.
Еще одна хорошая новость – существуют эффективные и безопасные методики по их удалению. По просьбе Lite об этом подробно рассказывает Владимир Герасимов, сосудистый хирург высшей категории, врач-флеболог клиники МС "Добробут".
Телеангиэкстазия (медицинское название проблемы) – это расширенные капилляры, которые наполняются кровью и проступают через кожу в виде сеточек или звездочек. Могут появляться на ногах, на лице (на щеках, подбородке, крыльях носа), на руках и даже на ягодицах. Цветовая гамма тоже обширна – от бледно-красного до синевато-фиолетового.
По своему происхождению могут быть венозными (чаще синего цвета), артериальными (чаще всего красного цвета и похожи на паука) и смешанными (возникают преимущественно на носу и щеках в линейном или древовидном виде).
Фото: "Сосудистые звездочки могут возникать из-за гормонального сбоя" - Владимир Герасимов, сосудистый хирург (пресс-служба)
Существует еще такое понятие как "купероз" – это хроническое неинфекционное кожное заболевание. Оно не является проявлением телеангиэктазии, но характеризуется покраснением кожи лица и появлением на ней сосудистых звездочек.
Несмотря на то, что наличие сосудистых звездочек может быть проявлением каких-то неполадок в организме, сами по себе они не опасны и не представляют угрозы ни для жизни, ни для здоровья, и являются исключительно эстетической проблемой.
Теперь разберемся в причинах. Главным образом они связаны с колебанием гормонального фона. Прием различных гормональных препаратов (в том числе неправильно подобранные контрацептивы), беременность и роды, менопауза – все это может проявляться появлением сосудистых звездочек в различных локациях.
А вот их наличие на ногах связано с хронической венозной недостаточностью (врожденной слабостью венозной стенки).
Также к возможным причинам можно отнести генетическую предрасположенность, заболевание соединительной ткани, заболевания печени, внутренних органов или эндокринной системы, различные травмы, нарушение обменных процессов.
Фото: При необходимости будет проведено углубленное обследование, чтобы выяснить причину проблемы, говорит врач (pixabay.com)
Так как сосудистые звездочки сами по себе не вредят здоровью, то медицинских показаний для их удаления нет. Другой вопрос – это эстетическая сторона, так как сами по себе они и не исчезнут. Различные мази и другие разрекламированные средства тоже не помогут.
Если наличие сосудистых звездочек мешает, и присутствует желание от них избавиться, тогда необходимо записаться на прием к врачу-флебологу. Он проведет осмотр и назначит УЗИ, чтобы убедиться, что нет более глубокой и значимой причины для их появления.
При необходимости будет проведено углубленное обследование, чтобы выяснить причину нарушения кровоснабжения. Ну и если будет что-то обнаружено, тогда сначала необходимо будет воздействовать на основную причину, а затем уже приступить к коррекции косметической составляющей.
Современные методы помогают быстро и эффективно избавиться от сосудистых звездочек. Эти процедуры проходят в амбулаторных условиях, они полностью безболезненны и безопасны, и на все про все уходит около часа времени.
Склеротерапия. Это лечение уколами. Процедура следующая: в подкожную вену, непосредственно в расширенные сосуды и капилляры кожи вводится специальный раствор, который как бы склеивает стенки сосуда. Она эффективна в использовании на ногах.
Лазерное удаление. Лазер проникает в область сосуда, нагревает его стенки, и таким образом их запаивает. Он эффективен только в работе с очень мелкими сосудами и плохо справляется с сосудами на ногах.
Наиболее действенный способ – это комбинированные методики, в которых совмещается холодовое воздействие, лазер нового поколения и склеротерапия. Это дает самый лучший эффект.
Сосудистые звездочки со временем могут вернуться, но только не в тех местах, где уже была сделана процедура по их удалению.
Что касается профилактики их появления на ногах, то может помочь ношение компрессионного трикотажа определенного класса компрессии.
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