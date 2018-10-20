Сосудистые звездочки: косметический дефект или серьезная проблема?

Фото: Сосудистые звездочки

Почти каждая женщина может обнаружить у себя эту проблему

Паутинки сосудистых звездочек можно обнаружить практически у любой женщины – в той или иной степени, в той или иной локализации. Хорошая новость: сами по себе они не опасны.

Еще одна хорошая новость – существуют эффективные и безопасные методики по их удалению. По просьбе Lite об этом подробно рассказывает Владимир Герасимов, сосудистый хирург высшей категории, врач-флеболог клиники МС "Добробут".

Очень распространенная проблема

Телеангиэкстазия (медицинское название проблемы) – это расширенные капилляры, которые наполняются кровью и проступают через кожу в виде сеточек или звездочек. Могут появляться на ногах, на лице (на щеках, подбородке, крыльях носа), на руках и даже на ягодицах. Цветовая гамма тоже обширна – от бледно-красного до синевато-фиолетового.

По своему происхождению могут быть венозными (чаще синего цвета), артериальными (чаще всего красного цвета и похожи на паука) и смешанными (возникают преимущественно на носу и щеках в линейном или древовидном виде).

Фото: "Сосудистые звездочки могут возникать из-за гормонального сбоя" - Владимир Герасимов, сосудистый хирург (пресс-служба)

Существует еще такое понятие как "купероз" – это хроническое неинфекционное кожное заболевание. Оно не является проявлением телеангиэктазии, но характеризуется покраснением кожи лица и появлением на ней сосудистых звездочек.

Несмотря на то, что наличие сосудистых звездочек может быть проявлением каких-то неполадок в организме, сами по себе они не опасны и не представляют угрозы ни для жизни, ни для здоровья, и являются исключительно эстетической проблемой.

Причины появления сосудистых звездочек

Теперь разберемся в причинах. Главным образом они связаны с колебанием гормонального фона. Прием различных гормональных препаратов (в том числе неправильно подобранные контрацептивы), беременность и роды, менопауза – все это может проявляться появлением сосудистых звездочек в различных локациях.

А вот их наличие на ногах связано с хронической венозной недостаточностью (врожденной слабостью венозной стенки).

Также к возможным причинам можно отнести генетическую предрасположенность, заболевание соединительной ткани, заболевания печени, внутренних органов или эндокринной системы, различные травмы, нарушение обменных процессов.

Фото: При необходимости будет проведено углубленное обследование, чтобы выяснить причину проблемы, говорит врач (pixabay.com)

Пора к врачу?

Так как сосудистые звездочки сами по себе не вредят здоровью, то медицинских показаний для их удаления нет. Другой вопрос – это эстетическая сторона, так как сами по себе они и не исчезнут. Различные мази и другие разрекламированные средства тоже не помогут.

Если наличие сосудистых звездочек мешает, и присутствует желание от них избавиться, тогда необходимо записаться на прием к врачу-флебологу. Он проведет осмотр и назначит УЗИ, чтобы убедиться, что нет более глубокой и значимой причины для их появления.

При необходимости будет проведено углубленное обследование, чтобы выяснить причину нарушения кровоснабжения. Ну и если будет что-то обнаружено, тогда сначала необходимо будет воздействовать на основную причину, а затем уже приступить к коррекции косметической составляющей.

Как еще можно избавиться от сосудистых звездочек?

Современные методы помогают быстро и эффективно избавиться от сосудистых звездочек. Эти процедуры проходят в амбулаторных условиях, они полностью безболезненны и безопасны, и на все про все уходит около часа времени.

Склеротерапия. Это лечение уколами. Процедура следующая: в подкожную вену, непосредственно в расширенные сосуды и капилляры кожи вводится специальный раствор, который как бы склеивает стенки сосуда. Она эффективна в использовании на ногах.

Лазерное удаление. Лазер проникает в область сосуда, нагревает его стенки, и таким образом их запаивает. Он эффективен только в работе с очень мелкими сосудами и плохо справляется с сосудами на ногах.

Наиболее действенный способ – это комбинированные методики, в которых совмещается холодовое воздействие, лазер нового поколения и склеротерапия. Это дает самый лучший эффект.

Сосудистые звездочки со временем могут вернуться, но только не в тех местах, где уже была сделана процедура по их удалению.

Что касается профилактики их появления на ногах, то может помочь ношение компрессионного трикотажа определенного класса компрессии.

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