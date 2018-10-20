Судинні зірочки: косметичний дефект чи серйозна проблема?

Фото: Судинні зірочки

Майже кожна жінка може виявити у себе цю проблему

Павутинки судинних зірочок можна виявити практично у будь-якої жінки – в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій локалізації. Хороша новина: самі по собі вони не небезпечні.

Ще одна хороша новина – існують ефективні і безпечні методики з їх видалення. На прохання Lite про це докладно розповідає Володимир Герасимов, судинний хірург вищої категорії, лікар-флеболог клініки ММ "Добробут".

Дуже поширена проблема

Телеангіекстазія (медична назва проблеми) – це розширені капіляри, які наповнюються кров'ю і проступають крізь шкіру у вигляді сіточок або зірочок. Можуть з'являтися на ногах, на обличчі (на щоках, підборідді, крилах носа), на руках і навіть на сідницях. Колірна гамма теж велика – від блідо-червоного до синювато-фіолетового.

За своїм походженням можуть бути венозними (частіше синього кольору), артеріальними (найчастіше червоного кольору і схожі на павука) і змішаними (виникають переважно на носі і щоках в лінійному або деревоподібному вигляді).

Фото: "Судинні зірочки можуть виникати через гормональний збій" - Володимир Герасимов, судинний хірург (прес-служба)

Існує ще таке поняття як "купероз" – це хронічне неінфекційне шкірне захворювання. Воно не є виявом телеангіектазії, але характеризується почервонінням шкіри обличчя і появою на ній судинних зірочок.

Незважаючи на те, що наявність судинних зірочок може бути проявом якихось неполадок в організмі, самі по собі вони не небезпечні і не являють загрози ні для життя, ні для здоров'я, і є виключно естетичної проблемою.

Причини появи судинних зірочок

Тепер розберемося у причинах. Головним чином вони пов'язані з коливанням гормонального фону. Прийом різних гормональних препаратів (у тому числі неправильно підібрані контрацептиви), вагітність і пологи, менопауза – все це може проявлятися появою судинних зірочок в різних локаціях.

А ось їх наявність на ногах пов'язана з хронічною венозною недостатністю (вродженою слабкістю венозної стінки).

Також до можливих причин можна віднести генетичну схильність, захворювання сполучної тканини, захворювання печінки, внутрішніх органів або ендокринної системи, різні травми, порушення обмінних процесів.

Фото: За необхідності буде проведене поглиблене обстеження, щоб з'ясувати причину проблеми, каже лікар (pixabay.com)

Чи пора до лікаря?

Оскільки судинні зірочки самі по собі не шкодять здоров'ю, то медичних показань для їх видалення немає. Інше питання – це естетична сторона, бо самі по собі вони не зникнуть. Різні мазі і інші розрекламовані засоби теж не допоможуть.

Якщо наявність судинних зірочок заважає, і є бажання від них позбутися, тоді необхідно записатися на прийом до лікаря-флеболога. Він проведе огляд і призначить УЗД, щоб переконатися, що немає більш глибокої і вагомої причини для їх появи.

При необхідності буде проведенt поглиблене обстеження, щоб з'ясувати причину порушення кровопостачання. Ну і якщо буде щось виявлено, тоді спочатку необхідно буде впливати на основну причину, а потім вже приступити до корекції косметичної складової.

Як ще можна позбутися судинних зірочок?

Сучасні методи допомагають швидко і ефективно позбутися судинних зірочок. Ці процедури відбуваються в амбулаторних умовах, вони повністю безболісні і безпечні, і на все про все йде близько години.

Склеротерапія. Це лікування уколами. Процедура наступна: в підшкірну вену, безпосередньо у розширені судини і капіляри шкіри вводиться спеціальний розчин, який ныби склеює стінки судини. Вона ефективна у використанні на ногах.

Лазерне видалення. Лазер проникає в область судини, нагріває його стінки, і таким чином їх запаює. Він ефективний тільки в роботі з дуже дрібними судинами і погано справляється з судинами на ногах.

Найбільш дієвий спосіб – це комбіновані методики, в яких поєднується холодовий вплив, лазер нового покоління і склеротерапія. Це дає найкращий ефект.

Судинні зірочки згодом можуть повернутися, але тільки не в тих місцях, де вже була зроблена процедура з їх видалення.

Що стосується профілактики їх появи на ногах, то може допомогти носіння компресійного трикотажу певного класу компресії.

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