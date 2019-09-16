Как сохранить молодость кожи: простые и действенные советы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экспер пояснила, какие факторы влияют на старение кожи

Продлить и сохранить молодость кожи как можно дольше – заветная мечта любой женщины. Хоть остановит время пока не удалось никому, зато есть возможность оставаться цветущей подолжительное время, если придерживаться простых, но эффективных правил. Советами о том, как это сделать поделилась в Instagram нутрициолог Лора Филиппова, которая ранее составила перечень антистресс-продуктов.

Старение - это результат накопления дефектов в клетках и межклеточном пространстве. Все это выводит клетки из строя. Старение наступает тогда, когда процессы разрушения преобладают над процессами восстановления.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Факты о молодости кожи:

Невозможно сохранить молодость кожи без воздействия на весь организм в целом. Как пример, регулярно курить и регулярно ходить к косметологу = просто поддержание состояния (и то, не всегда помогает). Кстати, если бросить курить сегодня, то состояние курильщика еще будет с вами лет 5.

Это мифы: диетолог назвала факторы, которые не влияют на похудение

У вас морщины и сухая дряблая кожа, но вам нет 30-ти? Вы мало пьете воды!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Избыток сахара приводит к раннему старению - коллаген в коже становится менее упругий, избыток сахара повреждает коллагеновые жгутики. А они и так у нас с возрастом теряют свое качество физиологически.

Быстрые изменения (экстремальное похудение или быстрый набор веса) - плохо для кожи! Это либо разрушение, либо состояние шока. И еще это растяжки и дряблость.

Результат "на завтра" обычно недолговечен.

Переедание плохо сказывается на коже! Но недоедание тоже.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хроническое отсутствие качественного сна - "старый" внешний вид. Ложитесь спать всегда за полночь, молодость - не ваш конек.

Важный нюанс - мышление молодого человека (потому что есть мышление пожилого). В его основе лежит простое правило - жить настоящим и будущим, мечтами и целями, а не прошлым и историями из него.

Напомним, что диетолог Елена Кален рассказала, как сделать живот плоским и от каких продуктов для этого стоит отказаться.