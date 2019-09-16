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Як зберегти молодість шкіри: прості та дієві поради дієтолога

Lite » Краса 16.09.2019 - 08:35
Як зберегти молодість шкіри: прості та дієві поради дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експертами пояснила, які фактори впливають на старіння шкіри

Продовжити і зберегти молодість шкіри як можна довше – заповітна мрія будь-якої жінки. Хоч зупинить час поки не вдалося нікому, зате є можливість залишатися квітучою довгий час, якщо дотримуватися простих, але ефективних правил. Порадами про те, як це зробити поділилася в Instagram нутриціолог Лора Філіппова, яка раніше склала перелік антистрес-продуктів.

Старіння - це результат накопичення дефектів в клітинах і міжклітинному просторі. Все це виводить клітини з ладу. Старіння настає тоді, коли процеси руйнування переважають над процесами відновлення.

Як зберегти молодість шкіри: прості та дієві поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Факти про молодість шкіри:

  • Неможливо зберегти молодість шкіри без впливу на весь організм в цілому. Як приклад, регулярно палити і регулярно ходити до косметолога = просто підтримання стану (і то не завжди допомагає). До речі, якщо кинути курити, то стан курця ще буде з вами 5 років.

Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення

  • У вас зморшки суха і в'яла шкіра, але вам немає 30-ти? Ви мало п'єте води!

Як зберегти молодість шкіри: прості та дієві поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Надлишок цукру призводить до раннього старіння - колаген в шкірі стає менш пружний, надлишок цукру пошкоджує колагенові джгутики. А вони і так у нас з віком втрачають свою якість фізіологічно.
  • Швидкі зміни (екстремальне схуднення або швидкий набір ваги) - погано для шкіри! Це або руйнування, або стан шоку. І ще це розтяжки і в'ялість.
  • Результат "на завтра" зазвичай недовговічний.
  • Переїдання погано позначається на шкірі! Але недоїдання теж.

Як зберегти молодість шкіри: прості та дієві поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Хронічна відсутність якісного сну - "старий" зовнішній вигляд. Якщо ви лягаєте спати завжди за північ, молодість - не ваш коник.

Важливий нюанс - мислення молодої людини (тому що є мислення літньої). В його основі лежить просте правило - жити сьогоденням і майбутнім, мріями і цілями, а не минулим та історіями з нього.

Нагадаємо, що дієтолог Олена Кален розповіла, як зробити живіт плоским і від яких продуктів для цього варто відмовитися.

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