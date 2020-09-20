Как снизить вес и стать моложе: пошаговая инструкция от диетолога

Эксперт рассказала, с чего начать, чтобы преобразиться уже через месяц
После 30 бывает уже не так просто поддерживать стройную фигуру, а тем более сбросить лишнее, если оно появилось. Но все возможно! Диетолог Екатерина Павлова поделилась в своем Instagram пошаговым планом, как снизить вес и при этом не растерять все волосы, зубы и здоровье.
Эксперт подробно расписала, что можно внедрить с сегодняшнего дня, чтобы уже через месяц блистать и сиять. Эта инструкция поможет вам похудеть и даже помолодеть.
Внедрить ежедневное интервальное голодание. Перерыв делать только на выходные. Использовать схему 8 часов едим - 16 голода. Кому сложно - 12 часов едим, 12 голода.
Взглянуть трезвым взглядом на свой рацион. Если там хаос и полная неразбериха - то вы на диетах и кето рационе, то сыроед, то пускаетесь во все тяжкие с тортиками и Макдональдсом - расслабьтесь наконец и найдите золотую середину! Это точно даст эффект.
Как это сделать?
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Закрыть все вопросы по здоровью - посетить стоматолога, сделать УЗИ, посетить всех нужных вам врачей, проверить работу желудочно-кишечного тракта, без слаженной работы которого нет смысла диет и витаминов.
Этого для начала достаточно! Мы недооцениваем значение маленьких шагов и переоцениваем значение больших. Чтобы похудеть, не нужно адских диет и рационов. Перед глазами - вы здоровая и молодая, а Похудение - как естественное приложение к вашему здоровью.
Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о выборе полезного масла.
К слову, нутрициолог Светлана Никитчук перечислила продукты для красоты кожи, которые стоит включить в рацион осенью.