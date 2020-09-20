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Как снизить вес и стать моложе: пошаговая инструкция от диетолога

Воскресенье 20 сентября 2020 16:43
Как снизить вес и стать моложе: пошаговая инструкция от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, с чего начать, чтобы преобразиться уже через месяц

После 30 бывает уже не так просто поддерживать стройную фигуру, а тем более сбросить лишнее, если оно появилось. Но все возможно! Диетолог Екатерина Павлова поделилась в своем Instagram пошаговым планом, как снизить вес и при этом не растерять все волосы, зубы и здоровье.

Эксперт подробно расписала, что можно внедрить с сегодняшнего дня, чтобы уже через месяц блистать и сиять. Эта инструкция поможет вам похудеть и даже помолодеть.

Внедрить ежедневное интервальное голодание. Перерыв делать только на выходные. Использовать схему 8 часов едим - 16 голода. Кому сложно - 12 часов едим, 12 голода.

Взглянуть трезвым взглядом на свой рацион. Если там хаос и полная неразбериха - то вы на диетах и кето рационе, то сыроед, то пускаетесь во все тяжкие с тортиками и Макдональдсом - расслабьтесь наконец и найдите золотую середину! Это точно даст эффект.

Как это сделать?

  • Пересмотреть количество углеводов в рационе - убрать все углеродистые перекусы - яблоки, печенья, мандарины, хлебцы и т.д.
  • Добавить жиров - авокадо, жирная рыба, сало, кокосовое масло, растительные масла - без избытка.
  • Каждый день овощи. 500-700 грамм. Морковь, капуста сырая брокколи и цветная - каждый день (брокколи - суперполезная вещь для женщин), капуста молодая, редька, сельдерей, огурцы, помидоры, зелень и листовые салаты.

Как снизить вес и стать моложе: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Научиться готовить бобовые и заменить хотя бы 30% белковых продуктов в рационе ими.
  • Начать наконец пить витамины. Если никак не можете сдать анализы - то хороший мультивитаминный комплекс, витамин Д и омега 3.

Как снизить вес и стать моложе: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Закрыть все вопросы по здоровью - посетить стоматолога, сделать УЗИ, посетить всех нужных вам врачей, проверить работу желудочно-кишечного тракта, без слаженной работы которого нет смысла диет и витаминов.

Этого для начала достаточно! Мы недооцениваем значение маленьких шагов и переоцениваем значение больших. Чтобы похудеть, не нужно адских диет и рационов. Перед глазами - вы здоровая и молодая, а Похудение - как естественное приложение к вашему здоровью.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о выборе полезного масла.

К слову, нутрициолог Светлана Никитчук перечислила продукты для красоты кожи, которые стоит включить в рацион осенью.

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