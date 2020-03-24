Снимаем стресс и подтягиваем живот: советы от Анны Олицкой

Ведущая тревел-реалити Нового канала «У кого більше?» Анна Олицкая не только журналист, но и дипломированный преподаватель йоги. Девушка поделилась упражнениями, снимающими стресс и усталость

Бесконечные новости, не вселяющие надежду, домашняя самоизоляция и негатив в сети отнюдь не способствуют хорошему самочувствию. Уже давно доказано, что занятия физическими упражнениями улучшают иммунитет и повышают настроение.

Дышите глубже

Ведущая Нового канала Анна Олицкая, которая занимается йогой каждый день, дала несколько советов тем, кто сейчас страдает от стресса, тревоги и паники.

– Ежедневно я просыпаюсь пораньше, выпиваю натощак стакан теплой воды с лимоном и делаю утренние упражнения, – делится Олицкая. – Начинаю все с дыхательных упражнений, так называемой «пранаяма». Меня это заряжает энергией и успокаивает. Включаю себе мантры и занимаюсь. Это круто работает в условиях жесточайшего стресса, который, я уверена, сейчас ощущает каждый из нас.

Первое дыхательное упражнение называется «капалабхати». Оно активно очищает и активизирует легкие и тонизирует весь организм.

Техника выполнения.

Необходимо сесть на пол в удобную позу, держать спину прямо, закрыть глаза и расслабиться. Кисти рук положите на колени. Сделайте глубокий вдох, затем сожмите мышцы живота. Начинайте быстро дышать, причем выдох делайте резкими рывками, быстро выбрасывая воздух через ноздри. Для начала можно сделать 15-20 выдохов. Позже, тренируясь, можно дойти и до 108.

Второе упражнение – «бхастрика», которое снимает нервное напряжение, заряжает энергией и улучшает работу мозга.

Техника выполнения.

Сядьте на пол или диван, примите удобную позу. Сделайте длинный вдох через нос, наполняя воздухом и выпячивая вперед живот. После этого длинный выдох, втягивая живот. Во время выдоха раздается характерный звук из-за сильного потока воздуха. Ритм дыхания быстрый настолько, насколько это возможно. Один дыхательный цикл – один вдох и один выдох. Один подход – 20 дыхательных циклов.

Продлеваем молодость

– После этого я делаю «вакуум в животе», потом «помпу» – это упражнения для красивого подтянутого животика, – объясняет Аня. – Затем у меня идет полноценная тренировка по йоге: делаю разные асаны. Особенно эффективна стойка на голове, поскольку перевернутые асаны – самые полезные. Это продлевает молодость!

После выполнения асан ведущая качает пресс 150 раз и делает 50 приседаний. Затем – упражнение «бёрпи». Вся тренировка у Олицкой занимает 40 минут.