Снимаем гель-лак дома подручными средствами: лучшие способы

Предлагаем вам два способа: при помощи ацетона (если такой есть) и при помощи подручных средств, которые есть на каждой кухне.

При помощи ацетона

Вокруг ацетона ходит немало ужасных историй, о том, как это вещество высушивает ногтевую пластину и приводит к появлению лейконихии (белые точки). Главное, что следует помнить при этом способе: не используйте его слишком часто. Но в экстренных случаях такой способ вполне подойдет.

Нам понадобится:

фольга,

ватные диски,

ацетон,

любой питательный крем.

При помощи пилочки удалите максимальное количество слоя гель-лака.

Вырежьте из ватных дисков небольшие кусочки по размеру ногтевой пластины, чтобы кожа на пальцах меньше контактировала с ацетоном.

Смажьте кожу вокруг ногтя питательным кремом.

Намочите ватные диски и заверните в них ногти, а сверху наденьте фольгу, чтобы средство не испарялось. Не используйте жидкость для снятия лака без ацетона, это ещё сильнее усугубляет состояние ногтей.

Подождите 15-20 минут. После снимите фольгу вместе с ватой, на ней должен отпечататься гель-лак. Если с первого раза не получилось, используйте палочку для устранения кутикулы, подцепляя лак с ногтевой пластины.

Снимаем лак народными средствами

Доверять полностью таким методам не стоит, но можно попробовать. Вреда они точно не нанесут, но могут оказаться неэффективными.

Сделайте смесь из теплой воды, средства для мытья посуды и ложки соли.

Возьмите миску и налейте горячей воды. В воду добавьте несколько капель средства для мытья посуды и одну столовую ложку соли.

Опустите пальцы в воду и подождите 15 минут. В течение этого времени лак должен немного размякнуть.

Попробуйте удалить гель-лак с помощью деревянной палочки. Если покрытие не поддается, погрузите ногти снова в раствор и добавьте теплой воды.

Самые распространенные ошибки

Ни в коем случае не снимайте грубо гель-лак с ногтя. Ваши ногти станут ломкими, мягкими, истощенными и поврежденными. Кроме этого, повышается вероятность подхватить грибок.

Если вы используете специальные средства для снятия гель-лака, придерживайтесь инструкции и не держите ногти более 30 минут. Для этой процедуры обычно достаточно 10-15 минут.