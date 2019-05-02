Скоро лето: топ-5 эффективных способов снижения веса

Совсем скоро лето и тема снижения веса становится все актуальней и горячее. Многие наслышаны о том, что худеть при помощи диет и специальных препаратов, нагружать себя дополнительными тренировками небезопасно для здоровья. Но при этом хочется все же похудеть, чтобы фигура к лету была идеальной, быстро и безопасно, чтобы ничего не вернулось потом, и здоровье улучшилось, и психика была в норме. Врач-диетолог Елена Кален рассказала о 5 способах эффективного и безопасного снижения веса на своей странице в Instagram.

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1. Интуитивное питание — навык давать своему телу еду в момент физиологического голода.

Так как лишний вес набирается от лишней, даже самой полезной, еды, то стоит обратить внимание на метод, который предлагает снижение веса не за счет исключения ряда продуктов из рациона или искусственного снижения калорийности.

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Этот метод помогает разобраться в психологических причинах переедания. Этому учит интуитивное питание — навык давать своему телу еду в момент физиологического голода. Есть при этом можно есть любые продукты, и вес будет снижаться. Кроме того, постепенно будет изменяться и рацион, в нем будет становиться все больше более полезных продуктов.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

А осознав и проработав психологические причины набора веса, станет возможным относиться к пище, как стройный человек, а именно есть все, столько, сколько хочется и когда хочется, легко отказываясь от еды или напитков, если они телу не нужны в данный момент. При таком подходе вес снижается с оптимальной для тела скоростью, кожа и органы успевают адаптироваться к перестройке.

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2. Процедуры, помогающие ускорить обмен веществ.⠀

Хорошие результаты при снижении веса дают процедуры, помогающие ускорить обмен веществ. К ним относятся лимфодренажный массаж, который бывает ручной или аппаратный. Ручной можно выполнять как самостоятельно, так и обратившись к специалисту, а аппаратный предлагают в салонах красоты или медицинских центрах.

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Эта услуга не требует лицензирования, поэтому при выборе специалиста обращайте внимание на его опыт, ориентируйтесь на личную симпатию. В салоне важно оценивать уровень сервиса, гигиены, запросить сертификаты специалистов о том, что они прошли обучение по использования аппаратов.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Качественный и регулярный сон.

Ускоряет метаболизм качественный и регулярный сон (не менее 8-9 часов ежедневно для женщин) в полной тишине и темноте.

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Важно ложиться спать до 23:00, чтобы вырабатывался гормон, способствующий качественному восстановлению организма. Это помогает снизить уровень стресса, а соответственно быстрее выводится лишняя жидкость из организма.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Питьевой режим.

Способствует снижению веса и обычная питьевая вода, которая активно участвует в сжигании жира. Стоит всего лишь заменить пакетированные соки и газированные напитки на воду, которая нравится по вкусу, как вскоре улучшится общее состояние организма, повысится уровень энергии и кожа станет более упругой и эластичной.

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Стоит всегда носить бутылочку воды с собой и, не откладывая, утолять жажду.





Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Двигательная активность (и это не обязательно изнурительные тренировки).

Движение помогает насыщать клетки кислородом, который участвует в процессе окисления жиров и ускоряет снижение веса. Также важно поддерживать свою кожу в тонусе за счет тренировки мышц разных групп. Старайтесь как можно чаще активно проводить время на свежем воздухе.

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Нелюбимые занятия спортом хорошо заменить на любую физическую активность, которая нравится. Доказано, что физическая активность, которая вызывает положительные эмоции, более полезна для организма.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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