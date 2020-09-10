ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сказочная внешность: Надя Дорофеева раскрыла секрет любимого макияжа на каждый день

Автор: Lite

Певица рассказала, какой мейкап предпочитает

Надя Дорофеева давно превратилась для поклонников в икону стиля , а также секс-символ. Певица и сама не понимает, как это произошло, ведь к своей внешности у девушки всегда были вопросы – она считает себя слишком худенькой. Надя учит поклонников любить себя и принимать, а они, в свою очередь, обожают Надю за открытость и искренность, а также называют ее внешность "сказочной" и одаривают комплиментами. Певица решила рассказать о любимом макияже.

Надя опубликовала на странице в Instagram фото, на котором позирует у огромного зеркала и делает последние штрихи макияжа. На туалетном столике – косметика. Певица распустила волосы и уложила их в природные локоны, она облачилась в черное платье с ассиметричным длинным рукавом и выглядит женственно и естественно.

"Вы знаете, что мой любимый ежедневный мейк - это максимальный нюд! Немного туши и идеальная кожа",- призналась артистка.

Надя Дорофеева любит не броский естественный макияж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники заверили Надю, что она выглядит прекрасно и оставили немало лестных слов в ее адрес.

  • Красотка
  • Как всегда прекрасны
  • Невероятно красивая
  • Вообще бомба
  • Прекрасна
  • Тебе к лицу нюд!
  • Сказочная внешность
  • Обалденно красивая
  • Ты потрясающая

Скриншот комментариев

Напомним, что в конце августа Надя Дорофеева заболела – певица перенервничала, думая, что подцепила коронавирус, но тест показал отрицательный результат.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Надя Дорофеева