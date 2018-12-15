Скандальна переможниця "Міс Україна" виходить заміж (фото)

Фото: (facebook.com/veronika.di.art)

Про щасливу подію переможниця конкурсу "Міс Україна" розповіла у своєму блозі

Скандально відома перша красуня України Вероніка Дідусенко прийняла пропозицію вийти заміж. Про це "Міс Україна", позбавлена свого титулу через наявність дитини розповіла у своєму Facebook.

"Вона сказала "так", — написала дівчина на своїй сторінці, прикріпивши фотографію з перснем на вказівному пальці.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/veronika.di.art

У коментарях користувачі стали активно вітати пару зі створенням сім'ї.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/veronika.di.art

Пізніше дівчина подякувала всім за привітання, які шанувальники залишили під її публікацією.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/veronika.di.art

Фото: (facebook.com/veronika.di.art)

Нагадаємо, що раніше Вероніка Дідусенко відверто розповіла про "приховані правила" конкурсу краси.

Раніше ми писали, що Вероніці Дідусенко запропонували знятися в українському фільм.

До речі, про те, що Міс Україна 2018 Вероніку Дідусенко позбавили титулу і що тепер загрожує 23-річної блакитноокою киянці - читайте докладніше у великому матеріалі LITE.

Відео: РБК-Україна